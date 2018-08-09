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УНН: украинское Минэкономразвития не рассматривает вопрос прекращения ж/д сообщения с Россией

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Украинское Министерство экономического развития не рассматривает возможное прекращение железнодорожного пассажирского сообщения с Россией в качестве инструмента экономического воздействия. Как передаёт УНН, в то же время в ведомстве отметили, что не могут комментировать вопрос потерь от прекращения сообщения с Россией, поскольку это компетенция другого министерства.
УНН: украинское Минэкономразвития не рассматривает вопрос прекращения ж/д сообщения с Россией
Reuters

Министерство экономического развития Украины не рассматривает прекращение железнодорожного пассажирского сообщения с Россией в качестве инструмента экономического воздействия. Об этом УНН сообщили в ведомстве в ответ на журналистский запрос. 

«Минэкономразвития не рассматривает прекращение пассажирского сообщения в качестве инструмента экономического воздействия или в качестве составляющей мер по противодействию транзитной агрессии России», — сообщили в ведомстве.
 
В министерстве также отметили, что не могут комментировать вопрос потерь от прекращения пассажирского железнодорожного сообщения с Россией, поскольку это компетенция другого министерства. В то же время там добавили, что при рассмотрении этих вопросов необходимо понимать «полную картину составляющих гибридной войны, которую осуществляет Россия».  
 
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