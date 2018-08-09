УНН: украинское Минэкономразвития не рассматривает вопрос прекращения ж/д сообщения с Россией

22:55
Возбуждено дело после сообщений о том, что в Тверской области «скорая» два дня ехала на вызов
В Тверской области возбуждено уголовное дело после сообщений о том, что машина скорой помощи в течение двух дней ехала на вызов к женщине с инсультом.
22:52
Семак рассказал почему заменил Дриусси и Ригони после первого тайма матча ЛЕ с «Динамо»
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему заменил нападающего Себастьяна Дриусси и полузащитника Эмилиано Ригони после первого тайма матча третьего отборочного раунда Лиги Европы против минского «Динамо».
22:46
Глава ЦБ Египта рассказал о возможности появления в Африке единой валюты
Руководитель Центробанка Египта Тарек Амер заявил, что страны Африки могут создать единую валюту континента и даже общий Центрального банка.
22:43
Семак объяснил, чем руководствовался при выборе состава на матч с минским «Динамо»
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, чем руководствовался при выборе состава команды на первый матч третьего отборочного раунда Лиги Европы против минского «Динамо».
22:37
Семак о разгромном поражении от минского «Динамо»: вернуться в игру сложно, но возможно
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал разгромное поражение своих подопечных от минского «Динамо» в первом матче третьего отборочного раунда Лиги Европы.
22:35
Ветеран «Спартака» оценил итоги матча с ПАОК в квалификации Лиги Чемпионов
Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд, двукратный обладатель Кубка СССР по футболу, в беседе с НСН оценил матч с греческим ПАОК в квалификации Лиги Чемпионов, в котором московский клуб уступил со счётом 2:3.
22:32
Суд закрыл кафе в Перми после отравления 24 человек на свадебном банкете
Ленинский районный суд закрыл кафе быстрого обслуживания «Бон Буфет» в Перми после отравления 24 человек на свадебном банкете, сообщает «Реальное время» со ссылкой на Роспотребнадзор.
22:30
Два самолёта столкнулись в аэропорту Стамбула
Два самолёта столкнулись в международном аэропорту Стамбула. Об этом сообщает газета Hürriyet.
22:24
Боярский назвал позором поражение «Зенита» в матче квалификации ЛЕ с минским «Динамо»
Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский высказал своё мнение о разгромном поражении санкт-петербургского клуба от минского «Динамо» в первом матче третьего отборочного раунда Лиги Европы.
22:19
Ефимова намерена выступить на всех этапах КМ по плаванию 2018 года
Российская пловчиха Юлия Ефимова заявила, что намерена принять участие во всех этапах Кубка мира по плаванию 2018 года.
22:18
В Сирии военные уничтожили запущенный в сторону авиабазы Хмеймим беспилотник
Военные уничтожили дрон, запущенный с подконтрольной незаконным вооружённым формированиям территории в провинции Латакия в сторону авиабазы Хмеймим в Сирии, сообщили в Центре по примирению враждующих сторон.
22:16
Главгосэкспертиза одобрила проект реставрации Центрального павильона ВДНХ
Главгосэкспертиза одобрила проект, посвящённый реставрации Центрального павильона ВДНХ. Об этом сообщает m24 со ссылкой на Стройкомплекс.
22:12
Бывший сотрудник угрозыска СССР прокомментировал приговор членам «банды ГТА»
Полковник милиции в отставке, бывший сотрудник Главного управления уголовного розыска СССР Евгений Черноусов в беседе с Nation News прокомментировал приговор членам «банды ГТА».
22:10
Жанна Эппле прокомментировала сообщения о смерти Дмитрия Брусникина
Актриса Жанна Эппле прокомментировала сообщения о смерти режиссёра, актёра и педагога Дмитрия Брусникина.
22:09
В Калининградской области создали ещё шесть особо охраняемых природных территорий
В Калининградской области создали ещё шесть особо охраняемых природных территорий регионального значения, сообщает «Янтарный край».
22:09
Пловчиха Ефимова заявила, что для сборной России чемпионат Европы прошёл отлично
Россиянка Юлия Ефимова высказала своё мнение о выступление сборной России по плаванию на чемпионате Европы по водным видам спорта в шотландском Глазго.
22:02
В Турции более десяти человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом
В Анталье более десяти человек пострадали в результате ДТП с туристическим автобусом.
21:52
«Зенит» разгромно проиграл «Динамо» в матче квалификации Лиги Европы
Санкт-петербургский «Зенит» потерпел разгромное поражение от минского «Динамо» в первом матче третьего отборочного раунда Лиги Европы.
21:47
Власти Москвы подписали распоряжение об изъятии территории, где снимали реалити-шоу «Дом-2»
Столичные власти подписали распоряжение об изъятии участка, на котором расположена съёмочная площадка реалити-шоу «Дом-2».
21:47
Арбитр Хусаинов прокомментировал нападение на российских журналистов в Греции
Футбольный арбитр международной категории Сергей Хусаинов в беседе с НСН прокомментировал инцидент с нападением на российских журналистов до и во время матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов ПАОК — «Спартак», который состоялся в Салониках.
21:39
Сборная России по плаванию выиграла медальный зачёт чемпионата Европы
Сборная России по плаванию заняла первое место в медальном зачёте чемпионата Европы по водным видам спорта в шотландском Глазго.
21:33
Автобус наехал на пешеходов в подмосковных Мытищах
В городе Мытищи Московской области автобус наехал на пешеходов.
21:30
Российский журналист рассказал подробности инцидента с фанатами ПАОК
Российский журналист Иван Карпов, рассказал подробности нападения фанатов греческого клуба ПАОК на представителей СМИ перед первым матчем третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с московским «Спартаком».
21:26
Режиссёр «Вечного зова» назвал смерть Дегтярёвой большим горем для театра и кино
Режиссёр сериала «Вечный зов» Валерий Усков в беседе с «Известиями» назвал смерть актрисы Тамары Дегтярёвой большим горем для театра и кино.
21:26
Кучма призвал украинские власти уделять больше внимания Донбассу
Бывший президент Украины Леонид Кучма призвал украинские власти уделять больше внимания социальным аспектам жизни в Донбассе.
21:19
Валентин Гафт назвал Тамару Дегтярёву прекрасной актрисой и замечательным человеком
Актёр театра «Современник» Валентин Гафт в беседе с НСН назвал свою коллегу Тамару Дегтярёву прекрасной актрисой и замечательным человеком.
21:14
Эксперт прокомментировал новые антироссийские санкции США
Экономист Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований, в беседе с Inforeactor прокомментировал новые антироссийские санкции США.
21:13
Ученица Дмитрия Брусникина назвала его смерть невосполнимой утратой
Ученица режиссёра и актёра Дмитрия Брусникина Александра Урсуляк назвала его смерть невосполнимой утратой.
21:11
В Белоруссии освободили из-под стражи проходящих в по делу БЕЛТА журналистов
В Белоруссии освободили из-под стражи журналистов, проходящих по делу о несанкционированном доступе к информации государственного агентства БЕЛТА.
21:08
«Тоттенхэм» стал первым клубом в истории АПЛ, не подписавшим ни одного игрока в летнее трансферное окно
Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм Хотспур» стал первой командой Английской премьер-лиги (АПЛ), не подписавшей ни одного игрока в летнее трансферное окно.
21:05
В МККК заявили, что число погибших при атаке на автобус в Йемене увеличилось до 50
Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что число погибших при атаке на автобус с детьми в йеменском городе Саада увеличилось до 50.
21:02
«Зенит» разгромно проигрывает минскому «Динамо» по итогам первого тайма матча квалификации ЛЕ
Санкт-петербургский «Зенит» со счётом 0:3 проигрывает минскому «Динамо» по итогам первого тайма матча третьего отборочного раунда Лиги Европы.
20:58
Адвокат оценил предложение обязать молодожёнов заключать брачный контракт перед свадьбой
Адвокат Олег Цуканов в беседе с m24 оценил предложение обязать молодожёнов заключать перед свадьбой брачный контракт.
20:55
Адвокат: обвиняемой в США в похищении детей россиянке грозит до 83 лет тюрьмы
Адвокат Алексей Тарасов заявил, что россиянке Богдане Осиповой, которую в США обвиняют в похищении детей и вымогательстве, грозит до 83 лет лишения свободы.
20:45
Помпео обсудил с главой МИД Мексики миграцию и NAFTA
Госсекретарь США Майк Помпео провёл телефонные переговоры с министром иностранных дел Мексики Луисом Видегараем, во время которых стороны обсудили миграцию, а также перезаключение cоглашения о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA).
20:35
Суд в Киеве определил состав присяжных по делу об убийстве Олеся Бузины
Шевченковский районный суд Киева определил пять присяжных для рассмотрения дела об убийстве журналиста Олеся Бузины.
20:33
Российские пловцы завоевали серебро чемпионата Европы в комбинированной эстафете 4 х 100 м
Мужская сборная России по плаванию заняла второе место в комбинированной эстафете 4 х 100 м на чемпионате Европы по водным видам спорта, проходящем в шотландском Глазго.
20:29
Российские пловчихи завоевали золото чемпионата Европы в комбинированной эстафете 4 х 100 м
Женская сборная России по плаванию заняла первое место в комбинированной эстафете 4 х 100 м на чемпионате Европы по водным видам спорта, проходящем в шотландском Глазго.
20:22
Ирак намерен отказаться от доллара в торговле с Ираном из-за санкций
Официальный представитель иракского правительства Саад аль-Хадиси заявил, что страна собирается отказаться от доллара в расчётах с Ираном из-за санкций Вашингтона против Тегерана.
20:17
«Эвертон» объявил о подписании контракта с экс-футболистом донецкого «Шахтёра»
Английский футбольный клуб «Эвертон» объявил о подписании контракта с бразильским полузащитником Бернардом.
20:15
Ливадийский дворец и Ласточкино гнездо можно посетить бесплатно 11 августа в честь Дня Ялты
Ливадийский дворец, Ласточкино гнездо и другие достопримечательности можно будет посетить бесплатно 11 августа в честь Дня Ялты, сообщает kp.ru.
20:11
В Петербурге пройдёт конкурс «Парад садов»
В Санкт-Петербурге пройдёт конкурс «Парад садов», сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу комитета по благоустройству.
20:11
«Барселона» объявила о переходе двух игроков в «Эвертон»
Каталонская «Барселона» объявила о переходе колумбийского защитника Йерри Мины и полузащитника Андре Гомеша в английский «Эвертон».
20:11
Трамп заявил, что у США будут космические войска
Американский лидер Дональд Трамп написал в своём Twitter, что США обзаведутся космическими войсками.
20:10
В Хабаровском крае проведут лётно-тактические учения
В Хабаровском крае планируют провести лётно-тактические учения, сообщает kp.ru.
20:03
Samsung представила смартфон Galaxy Note 9
Южнокорейская корпорация Samsung представила в Нью-Йорке свой флагманский смартфон Galaxy Note 9.
20:01
Гендиректор «Уфы» назвал неоднозначной игру команды против «Прогресса» в матче Лиги Европы
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал победу команды над люксембургским «Прогрессом» в первом матче третьего отборочного раунда Лиги Европы.
19:57
Умер актёр и режиссёр Дмитрий Брусникин
Театральный режиссёр и актёр, художественный руководитель театра «Практика» Дмитрий Брусникин скончался в возрасте 60 лет.
19:49
Во ФСИН Москальковой рассказали о состоянии Сенцова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова получила от ФСИН России справку о состоянии здоровья Олега Сенцова, осуждённого в России за подготовку терактов в Крыму.
19:46
РФС объявил об отсутствии статуса легионера у футболиста Ари
Комитет по статусу игроков Российского футбольного союза (РФС) официально признал отсутствие статуса легионера у нападающего «Краснодара» Ари.