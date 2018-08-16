Взять и перекрыть: генерал СБУ придумал, что сделать с российско-украинской границей

В отношении «страны-агрессора» Киеву нужно действовать решительно, поэтому необходимо не только прекратить железнодорожное сообщение, но и полностью закрыть границу с Россией, уверен генерал-майор СБУ Василий Вовк. Как пишет «Обозреватель», он также призвал государство ограничить денежные переводы из России, поскольку, по его мнению, именно так должна действовать Украина в отношении страны, с которой ведёт войну.

Экс-руководитель главного следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк считает, что в вопросе прекращения транспортного сообщения с Россией нужно действовать решительно и полностью закрыть границу со «страной-агрессором». Как пишет «Обозреватель», он также призвал государство ограничить денежные переводы из России. По его мнению, именно так должна действовать Украина в отношении страны, с которой ведёт войну.

«Если мы будем закрывать железнодорожное сообщение — давайте закрывать всё. Давайте вообще отменим все отношения, любые переходы границы с Россией. Оно так и должно быть, если у нас война», — заявил Вовк.

Однако вопросе прекращения ж/д сообщения генерал призвал не рассматривать это исключительно с патриотической точки зрения, а задуматься о возможных последствиях для украинцев, работающих в России.

«Давайте подумаем о двух миллионах наших граждан, работающих на территории РФ. Это чьи-то дети, родители, сестры, братья. Теперь представим себе, как возвращаться из России домой тем, кто закончил работу, кто едет в отпуск, кто заболел и т.д.? Всё-таки авиарейс — недешёвая штука», — уточнил он.

Вовк заверил, что не является противником разрыва всех отношений Украины с Россией, но предложил работать в этом направлении последовательно: создать дорожную карту, просчитать последствия таких действий и продумать способы их предотвращения. Также он указал на то, что решение должно приниматься прямо и однозначно.

«Или мы продолжаем торговать, общаться с Россией, или полностью закрываем любые отношения со страной-агрессором, страной-оккупантом», — резюмировал генерал.