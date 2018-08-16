Взять и перекрыть: генерал СБУ придумал, что сделать с российско-украинской границей
Экс-руководитель главного следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк считает, что в вопросе прекращения транспортного сообщения с Россией нужно действовать решительно и полностью закрыть границу со «страной-агрессором». Как пишет «Обозреватель», он также призвал государство ограничить денежные переводы из России. По его мнению, именно так должна действовать Украина в отношении страны, с которой ведёт войну.
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