CM: Мексика отвернулась от агрессивного Трампа и стала закупать пшеницу в России

Из-за агрессивной торговой политики главы Белого дома Дональда Трампа, Мексика стала закупать меньше американской пшеницы и теперь отоваривается злаком в других южноамериканских странах, а также в России, сообщает Contra Magazin. Поставки США в соседнюю страну сократились на целых 38%. Москва же всё увереннее прорывается вперёд в гонке за титул мирового лидера по экспорту пшеницы.
В последние годы Россия и США идут ноздря в ноздрю в гонке за титул мирового лидера по поставкам пшеницы, пишет Contra Magazin. Но теперь из-за агрессивной торговой политики главы Белого дома Дональда Трампа, позиции американцев ослабли, особенно в важной для них соседней стране Мексике. С 1994 года, когда была создана Североамериканская зона свободной торговли (NAFTA), Мексика была главным закупщиком американской пшеницы, но теперь ситуация изменяется, отмечает автор статьи Марко Майер.
Из-за атак Трампа на NAFTA мексиканские мельники стали опасаться пошлин, поэтому начали закупать пшеницу в других южноамериканских странах, а также России, объясняет издание. В результате в первой половине 2018 общий объём продаж пшеницы из США сократился на 21%, а поставки злака в Мексику — на целых 38%.
Россия же в период с 2016 на 2017 год достигла рекордной отметки по экспорту пшеницы в 30 миллионов тонн, что составило 18% долю на мировом рынке. Для сравнения Майер приводит данные за период с 2012 на 2013 год: 11 миллионов тонн и 8%.
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