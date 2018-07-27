National Interest оценил, насколько сильно влияние России на Германию

Вопреки заявлениям Дональда Трампа о «полном контроле Москвы над Германией», у Кремля нет рычагов для оказания давления на Берлин, пишет The National Interest. Российские поставки нефти и газа слишком малы, а их прекращение нанесёт больше вреда России, чем Германии. Берлин выделяет мало денег на военный бюджет не из-за «власти Москвы», а потому, что традиционно предпочитает «экономические и дипломатические средства военным», добавляет издание.

Перед саммитом в Хельсинки Дональд Трамп заявил, что Германия «полностью контролируется Россией» из-за масштабной торговли нефтью и газом между Москвой и Берлином, пишет в материале The National Interest немецкий политолог Йонас Дридгер. По словам Трампа, Берлин платит Москве «миллиарды долларов», а США «обязаны защищать Германию от России».

Несмотря на то что многие политики, в том числе спикер палаты представителей конгресса США Пол Райан, осудили тон заявлений Трампа, никто из них не усомнился в его главных тезисах: Германия политически зависит от России из-за импорта энергоносителей, и эта зависимость объясняет скромный вклад Берлина в НАТО. Точку зрения о «российско-германском сговоре» поддерживают и некоторые страны ЕС. Например, во время строительства первого газопровода «Северный поток» тогдашний министр обороны Польши Радек Сикорский назвал его «новым пактом Молотова — Риббентропа».

«Однако эта точка зрения ошибочна. Торговля энергоносителями не даёт России никакого особого рычага для оказания давления на политические решения Германии», — считает автор. Россия не может оказывать давление на Германию, прекратив поставки нефти, так как Германия «с лёгкостью найдёт им замену». В отличие от случая с Украиной, Россия не может использовать поставки газа как «политическое оружие» против Германии.

Во-первых, доля российского импорта в немецком энергетическом секторе мала. Германия покупает около 40% своего газа у России, тогда как Польша и страны Прибалтики покупают значительно больше, хотя не относятся к Москве с особым дружелюбием, отмечает Дридгер. Во-вторых, газ составляет лишь примерно четверть немецкой энергетики.

В-третьих, чтобы использовать газ как политический рычаг, России пришлось бы прекратить поставки всем странам ЕС, а не только одной Германии, так как Брюссель принял меры по объединению европейского энергетического рынка с целью защиты от «энергетических манипуляций России и дискриминации европейских клиентов». В-четвёртых, прекращение поставок газа нанесёт больше вреда России, чем Германии. «Продажа газа Европе составляет три четверти всего экспорта российского газа и представляет собой основу экономики страны», — утверждает автор материала. Альтернатив доходам от продажи газа Европе у России нет, вопреки заявлениям Кремля о «суперсделках» с Китаем.

Наконец, действия Германии полностью опровергают заявления Трампа о власти России. Берлин был главной движущей силой в санкциях ЕС против Москвы после «аннексии Крыма». «Это не Меркель, а Трамп публично удивлялся, почему необходимо ссориться с Россией», — подчёркивает Дридгер. По словам автора, Германия выделяет мало средств на военный бюджет, так как страна «традиционно предпочитает экономические и дипломатические средства военным». При этом Германия не боится России, так как в отличие от времён холодной войны, когда советская армия находилась вблизи Берлина, сейчас российские войска находятся «далеко и отделены другими странами». Кроме того, Москва занята дорогостоящими операциями на Украине и в Сирии, и её военный бюджет едва ли больше немецкого, не говоря уже о французском или британском, резюмирует автор The National Interest.