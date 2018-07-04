RMC Sport TV: от Олимпиады до ЧМ — Сочи превратился в «лёгкие» российского спорта

В 2007 году весь мир узнал, что зимняя Олимпиада—2014 состоится в Сочи, а теперь здесь проводятся матчи чемпионата мира по футболу. За несколько лет город изменился до неузнаваемости — из обычного курорта он превратился в «спортивные лёгкие» страны, где проводятся многие крупные соревнования и тренируются выдающиеся спортсмены, передаёт RMC Sport TV.
В течение нескольких лет после 2010 года курортный Адлер полностью изменил свой облик. В 2007 году для этого некогда простого курортного района Сочи, что называется, всё изменилось, когда МОК объявил, что город будет проводить зимние Олимпийские игры — 2014. Соревнования проводились неподалёку в горах Кавказа, а также здесь, в Адлере, который превратился в «лёгкие» российского спорта.
Спортивные объекты стали появляться как грибы после дождя, начиная с олимпийского стадиона «Фишт», который получил своё название в честь расположенной неподалёку на Кавказе горной вершины. Именно здесь проходили церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр 2014 года и именно здесь проходят матчи чемпионата мира по футболу — 2018 в России. Далее справа мы видим ледовую арену «Шайба» и, конечно, эту огромную чашу олимпийского огня, которая превратилась в один из символов Адлера.
Там вдалеке — ледовый дворец «Большой», огромное сооружение, которое тоже было воздвигнуто здесь в преддверии Олимпиады 2014 года. Справа от него — «Ледяной куб», ледовая арена, где во время Олимпийских игр 14 года проходили состязания по кёрлингу. И ещё вот там — Теннисная академия, в которой в период проведения Олимпиады состоялись соревнования конькобежцев. Именно в этой Теннисной академии начинала, пожалуй, величайшая спортсменка в истории российского тенниса Мария Шарапова, здесь она училась играть.
Прямо перед зданием академии вы можете видеть трибуны Гран-при российского этапа «Формулы-1». Опять-таки здесь же, начиная с 2014 года, проводится Гран-при «Формулы-1». Вдалеке виден крытый каток, где тренируются российские фигуристы. И, наконец, это потрясающее голубое здание «Айсберг», которое тоже было построено здесь в 2014 году и в котором проводились соревнования по фигурному катанию.
Как вы уже поняли, Сочи превратился в российскую столицу спорта. Здесь тренируются спортсмены целого ряда федераций — например дзюдоисты. Одним словом, «лёгкие» российского спорта расположены здесь, в Сочи, на берегу Чёрного моря.
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