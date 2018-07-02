Times: усталость Мексики от коррупции и насилия обеспечила победу «левому Трампу»

Социалист Андрес Мануэль Лопес Обрадор, которого нередко называют «левым Трампом», выиграл на президентских выборах в Мексике. Обещания политика покончить с коррупцией и нищетой в стране нашли живой отклик у избирателей, пишет The Times.

Кандидат в президенты от коалиции левых сил Андрес Мануэль Лопес Обрадор собрал наибольшее количество голосов на всеобщих выборах в Мексике. Его обещания разобраться с коррупцией и неравенством нашли живой отклик в латиноамериканской стране, пишет The Times.

Из-за продвигаемого им социалистического национализма Лопеса Обрадора часто сравнивают с главой британских лейбористов Джереми Корбином и французским президентом Эммануэлем Макроном, а порой даже называют «левым Трампом». Но, пожалуй, больше всего он напоминает Берни Сандерса, считает британское издание.

«Я абсолютно уверен в мексиканском народе. Он готов к настоящим переменам», — заявил 64-летний Лопес Обрадор, покидая избирательный участок после голосования. По данным экзитполов, бывший мэр Мехико собрал более 50% голосов. Его ближайшие соперники: Хосе Антонио Мид и Хайме Родригес Кальдерон — ещё накануне вечером признали своё поражение.

Многие мексиканцы оказались «сыты по горло» коррупцией и насилием, которыми сопровождалось правление двух ведущих партий страны последние 18 лет. Поэтому они открыто симпатизировали бросающему вызов истеблишменту Лопесу Обрадору.

«Мы — страна, у которой нет надежды. С Андресом Мануэлем мы вернём себе эту надежду», — объяснил изданию свою позицию 48-летний житель мексиканской столицы Адольфо Ллубере.

88 млн избирателей предстояло выбрать 500 депутатов, 128 сенаторов и тысячи представителей органов местного самоуправления. Само число постов говорит, что, помимо исторической победы Лопеса Обрадора, это голосование может привести к заметным сдвигам в мексиканской политике.

Прошедшие выборы оказались не только самыми крупными, но и самыми кровавыми в истории Мексики. За время кампании более 130 политиков были убиты, а непосредственно в день голосования совершались вооружённые нападения на избирательные участки, сопровождавшиеся сожжением бюллетеней.

Но акты насилия не ослабили народный энтузиазм. В специальной будке для голосования, установленной в Мехико для иногородних избирателей, в какой-то момент закончились бюллетени. Недовольные случившимся демонстранты перегородили одну из центральных улиц, скандируя: «Мы хотим голосовать!»

Между тем, по мнению The Times, правление Лопеса Обрадора может осложнить и без того непростые отношения Мексики с США. Хотя большая часть кампании бывшего мэра Мехико строилась на внутренних проблемах, он также давал бескомпромиссную оценку американскому президенту, называя его «безответственным задирой».

Миграция в США — особенно болезненный вопрос. Лопес Обрадор обещал, что на заседании ООН он осудит возведение стены между США и Мексикой, которое планирует осуществить Трамп, как нарушение прав человека.

Будущее Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA) также туманно. Несмотря на свою критику практикуемой в Мексике рыночной экономики, Лопес Обрадор выступил за возобновление переговоров по этому договору.

«Мы в любом случае будем уважать отношения с США и стремиться к диалогу. В нужный момент мы предложим всеобъемлющую сделку Дональду Трампу», — заявил Лопес Обрадор на встрече со своими сторонниками.

Неясно, можно ли рассчитывать на «химию» в отношениях двух лидеров, которые выступают за явно несовпадающие ценности и идеи. Бывший работник мексиканского посольства в Вашингтоне Густаво Моар полагает, что диалог с Трампом «будет величайшим дипломатическим испытанием для новой администрации».

«Лопес Обрадор — загадка. Мы не знаем, станет ли он более прагматичным и менее идеологизированным президентом. Это хороший вопрос, и я надеюсь, что мы получим на него ответ в ближайшие месяцы», — заявил Моар.