Обозреватель WT: главная угроза США исходит от Китая, а не России — и Трамп это знает

Американские СМИ и элиты пытаются демонизировать Россию, несмотря на то, что экзистенциальная угроза США исходит, прежде всего, от Китая, пишет для The Washington Times Тодд Вуд. По мнению автора, элиты прекрасно осознают эту угрозу, однако предпочитают закрывать глаза на растущую мощь Китая, чтобы иметь возможность уничтожить Дональда Трампа.

Многие консервативные юмористы и комментаторы любят подходить к невежественным американским борцам за социальную справедливость в студенческих кампусах и записывать на камеру, как они ругают политику Дональда Трампа, которая на самом деле является политикой Барака Обамы. «Их невежество, однако, вызывает скорее не смех, а грусть», — пишет для The Washington Times Тодд Вуд.

«У меня есть идея похожей проделки. Давайте запишем реакцию борца за социальную справедливость на описание противника, который украл американские проекты оружия, похитил другие наши стратегические технологии, который получает полтриллиона в год торгового преимущества, милитаризировал один из важнейших морских путей в мире, а также отправил в США, по крайней мере, 40 тысяч шпионов», — предлагает автор.

И, между прочим, продолжает Вуд, эта страна по многим оценкам вскоре превзойдёт США по уровню ВВП. «Добавим также, что эта держава одна из самых репрессивных в мире, и да, давайте назовём их коммунистами, потому что таковыми они и являются», — пишет обозреватель, добавляя, что эта страна быстро превращается из практически равного по мощи противника в господствующую силу в плане гиперзвукового оружия.

«Чтобы сделать это видео весёлым, давайте назовём эту страну — и да, вы угадали — это Россия. Бьюсь об заклад, 95% нашей «золотой молодёжи» клюнут на этот пранк», — отмечает Вуд.

Речь, однако, разумеется, идёт не о России, а о Китае.

Россия, по мнению автора, не может сравниться с США в экономическом плане, её армии по-прежнему свойственно техническое отставание. Хотя Москва и «вмешивается в дела ближнего зарубежья военными средствами», Кремль не представляет для Америки экзистенциальной угрозы — в отличие от Китая.

Но американцы, подчёркивает Вуд, не узнают об этом из освещения «российского расследования» — темы, которую ведущие СМИ пытаются любой ценой удержать на плаву. «Эти люди сейчас работают над этой повесткой дня — над демонизацией Москвы — не просто так, а для того чтобы уничтожить президента Трампа», — считает он.

Американский лидер осознаёт, что ситуация с Северной Кореей — это, возможно, самая сложная проблема в истории США, и её решение необычайно важно. Москва же может помочь разрешить эту головоломку, так как у неё есть влияние на Ким Чен Ына, и она его использует, если «пряник окажется достаточно большим».

«Я не раз писал на этих страницах, что России нужно противостоять там, где американские интересы находятся под угрозой; это подразумевает под собой и то, что с русскими нужно вести диалог, когда того требуют интересы США. Россия — это противник, но ей необязательно быть врагом», — подчёркивает Вуд.

Москва, по мнению автора, всегда будет пользоваться слабостями США, в том числе и на мировой арене, до тех пор, пока следующему поколению не удастся внести изменения в российскую политическую систему. Хорошие новости, считает Вуд, состоят в том, что Америка в прошлом всегда находила в себе силы для сопротивления «злонамеренным действиям», и в будущем это не изменится.

«Несколько сотен тысяч долларов, потраченных на рекламу в Facebook, не могут сравниться с экзистенциальной угрозой. Глубинное государство это знает. СМИ это знают. Они просто не хотят, чтобы об этом знал американский народ», — уверен обозреватель.

В этом контексте саммит между Трампом и Путиным должен состояться. «Президент Трамп может найти и найдёт возможность для заключения хорошей сделки, полезной для американского народа, которая укрепит нашу национальную безопасность. И да, возможно, он пойдёт Кремлю на какие-то уступки», — допускает Вуд.

По мнению автора, с учётом роста потенциала США в области добычи сырой нефти, Вашингтону больше не нужно присутствовать на Ближнем Востоке ради защиты доступа к природным ресурсам. Однако Америке по-прежнему необходимо предотвращать превращение плохо работающих государств в безопасные гавани для террористов. «Россия может помочь нам и в этом, если дать ей для этого правильный стимул», — пишет Вуд.

Что касается саммита Трампа с Путиным, то вопрос состоит в том, выступят ли глубинное государство и «обамовские СМИ» на защиту американской безопасности и свободы или же они продолжат продвигать «фальшивую тему России».

«Думаю, я уже знаю ответ на этот вопрос. Разумеется, они продолжат свою подрывную деятельность. К счастью, у нас в Белом доме сидит автор «Искусства заключать сделки», — подводит итог Тодд Вуд.