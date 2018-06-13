Daily Beast: сенат напомнил Трампу о скрытом вмешательстве Китая

09:50 На шахте в ДНР спасли двоих из четырёх застрявших горняков В МЧС самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) сообщили, что двое шахтёров, застрявшие во время обрушения кровли в подземной выработке, спасены, поиски ещё двоих горняков продолжаются.

09:45 Кокорин признался, что в его жизни и без навигатора очень много Дзюбы Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал тот факт, что его партнёр по команде Артём Дзюба озвучил автомобильный навигатор.

09:40 Эксперт оценил заявление Тимошенко о том, что спасает экономику Украины Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с RT прокомментировал заявление лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко о том, что экономику страны держат на плаву украинцы, которые работают за границей и перечисляют деньги своим родным.

09:36 Сотовые операторы отменяют плату за входящие звонки в роуминге по России Крупнейшие операторы — МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» («Билайн») — отменяют плату за входящие звонки в поездках по России.

09:36 Самый возрастной футболист в истории ЧМ аль-Хаддари объявил о завершении карьеры в сборной Вратарь сборной Египта по футболу Эссам аль-Хаддари объявил о завершении выступлений за национальную команду.

09:28 Росатом создал «вечный» ядерный реактор для новых атомных подводных лодок Госкорпорация «Росатом» создала и испытала активную зону для ядерных реакторов атомных подводных лодок с ресурсом на весь жизненный цикл АПЛ, в которой не нужно будет менять ядерное топливо.

09:24 Жители России смогут забирать посылки и письма без паспорта Жители России смогут получать письма и посылки в почтовых отделениях при помощи электронной подписи, без паспорта и заполнения извещений. Об этом сообщает газета «Известия».

09:21 Матч между Шараповой и Каратанчевой на турнире WTA в Монреале перенесён из-за дождя Матч первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Монреале между россиянкой Марией Шараповой и болгаркой Сесиль Каратанчевой перенесён из-за дождя.

09:19 Порошенко инициирует заседание СНБО из-за опасений вмешательства в выборы Украинский президент Пётр Порошенко инициирует заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) из-за опасений вмешательства в предстоящие выборы на Украине.

09:11 Депутат Рады заявил, что украинская экономика рухнет в случае закрытия границы с Россией Депутат Верховной рады от «Радикальной партии» Игорь Мосийчук считает, что украинская экономика рухнет в случае закрытия границы с Россией.

08:58 Первая ступень Falcon 9 совершила посадку на морскую платформу Первая ступень ракеты Falcon 9 совершила посадку на морскую платформу.

08:43 Порошенко позвонил журналистке для опровержения информации об отдыхе в Испании Президент Украины Пётр Порошенко за полчаса до выхода в эфир сюжета о его отпуске в испанской Марбелье лично позвонил корреспонденту ТСН Ольге Василевской, чтобы опровергнуть эту информацию.

08:34 В России предложили штрафовать авиакомпании за недостаточную профилактику пьянства среди пилотов При выявлении во время предполётной медкомиссии пилотов в алкогольном или наркотическом опьянении предлагают штрафовать авиакомпании. Как стало известно RT, соответствующее обращение на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина и спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко направила Межрегиональная правозащитная организация «Коллективная защита».

08:30 Falcon 9 с индонезийским спутником стартовала с космодрома в Калифорнии С космодрома во Флориде стартовала ракета-носитель Falcon 9 с индонезийским телекоммуникационным спутником.

08:24 Тимошенко предложила нынешним властям Украины поехать за границу «на заработки» Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что экономику страны держат на плаву украинцы, которые работают за границей и перечисляют деньги своим родным.

08:17 Три гражданки Казахстана задержаны в США за мошенничество В Министерстве иностранных дел Казахстана заявили, что в Соединённых Штатах задержаны три гражданки Казахстана, которые обвиняются в мошенничестве в особо крупных размерах.

08:10 Цены на нефть растут Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.

08:00 Число браков в России за десять лет сократилось на 17% В 2017 году в России было заключено 1 049 735 браков. Об этом RT рассказали в Федеральной службе государственной статистики.

07:50 Лесной пожар на севере Калифорнии стал крупнейшим в истории штата Площадь лесного пожара, бушующего на севере Калифорнии, превысила 1148,4 кв. км, он стал самым масштабным в истории штата.

07:30 На Сахалине поезд столкнулся с грузовиком В Сахалинской области произошло столкновение грузового автомобиля КамАЗ и поезда. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

07:15 В ЛНР сообщили о двух случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили о двух случаях обстрела со стороны украинских военных за прошедшие сутки.

07:00 В Минздраве назвали регионы с самыми здоровыми детьми В Министерстве здравоохранения назвали регионы России с наибольшим и наименьшим числом болезней среди детей до 14 лет. С соответствующей информацией ведомства ознакомился RT.

06:48 В Минстрое сообщили о намерении ускорить темпы замены лифтов в России Замену лифтов в России планируется ускорить в два раза по сравнению с 2018 годом. Об этом заявил замглавы Минстроя Андрей Чибис.

06:36 Специалисты приступили к экспертизе тел погибших при крушении Ми-8 в Красноярском крае Эксперты приступили к обследованию тел погибших при крушении вертолёта Ми-8 в Красноярском крае. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

06:22 В Москве 7 августа ожидается до +25 °С В Москве во вторник, 7 августа, ожидается до +25 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.

06:03 Планировавшего теракт на Рождество в Сан-Франциско приговорили к 15 годам тюрьмы Эверитт Аарон Джеймсон, планировавший теракт в Сан-Франциско в 2017 году, приговорён к 15 годам тюремного заключения.

05:51 В Сирии возобновила работу одна из крупнейших фабрик по производству ниток В сирийской провинции Латакия возобновила работу одна из крупнейших фабрик в стране по производству хлопковых ниток. Об этом рассказал директор фабрики Назер Бермиш.

05:35 Самолёт Alitalia совершил экстренную посадку в Японии Следовавший из Рима самолёт авиакомпании Alitalia совершил экстренную посадку в японском аэропорту Титосе.

05:16 В Китае четыре человека погибли в результате выброса газа на шахте В результате выброса газа на одной из угольных шахт китайской провинции Гуйчжоу погибли четыре человека. Об этом сообщает «Синьхуа» со ссылкой на местные власти.

05:00 На Камчатке вулкан Карымский выбросил столб пепла на высоту 2,5 км Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 2,5 км над уровнем моря. Об этом сообщает группа наблюдения за вулканической активностью KVERT Института сейсмологии и вулканологии ДВО РАН.

04:45 Глава Чукотки предложил создать программу по развитию коренных народов Севера Глава Чукотки Роман Копин выступил с предложением разработать государственную программу по социально-экономическому развитию коренных малочисленных народов Севера (КМНС). Об этом говорится на сайте правительства региона.

04:26 В Петербурге более 400 человек эвакуировали из-за пожара в гостинице Спасатели эвакуировали 411 человек из гостиницы в Санкт-Петербурге из-за пожара. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

04:08 Медведев объяснил действия грузинских властей в 2008 году Агрессивная политика Грузии в 2008 году и, как следствие, конфликт с Южной Осетией были субъективным выбором экс-главы государства Михаила Саакашвили и его окружения. Об этом заявил российский премьер-министр Дмитрий Медведев.

03:48 Певицу Деми Ловато выписали из больницы Американская певица и актриса Деми Ловато выписана из больницы.

03:28 Посольство России обратилось в Госдеп в связи с задержанием ФБР российских граждан Посольство России в США внимательно следит за развитием ситуации вокруг задержания ФБР российских граждан и обратилось в Госдеп за разъяснениями.

03:10 В Тихом океане сформировался ураган «Джон» Тропический шторм «Джон», сформировавшийся над Тихим океаном, усилился до урагана.

02:48 На Украине «пропажу» Порошенко объяснили поездкой в ЕС Президент Украины Пётр Порошенко в течение прошлой недели находился в Евросоюзе с частным визитом.

02:37 В США назвали имена задержанных ФБР россиян Задержанных сотрудниками ФБР по делу о мошенничестве зовут Максим Суверин, Станислав Лисицкий, Алексей Ливадный, Николай Тупикин и Кирилл Дедусев. Как отмечается, среди них есть как минимум четверо россиян.

02:15 СМИ: Анкара и Вашингтон достигли предварительного соглашения по санкциям США Анкара и Вашингтон достигли предварительного соглашения по поводу введённых США санкций в отношении главы Минюста Турции и министра внутренних дел страны.

02:03 Медведев: Россия готова выстраивать диалог с новым руководством Грузии Россия готова выстраивать полноценный диалог с новым руководством Грузии. Такое мнение выразил российский премьер-министр Дмитрий Медведев.

01:50 СМИ: Бывший партнёр Манафорта признался в суде в противоправных действиях Рик Гейтс, бывший деловой партнёр Пола Манафорта, признался в совершении противоправных действий.

01:37 Глава МИД Венесуэлы упрекнул СМИ в недостаточном освещении покушения на Мадуро Глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса полагает, что СМИ пытаются принизить значение покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

01:18 В Госдуме предложили смягчить наказание за выезд на встречную полосу В Госдуму внесли законопроект, в котором предлагается смягчить наказание за выезд на встречную полосу движения. Соответствующий документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

01:02 Ортега рассказал о попытках США под любыми предлогами вмешаться в дела Никарагуа Соединённые Штаты на протяжении многих лет вмешивались в политическую жизнь Никарагуа. Такое мнение выразил президент страны Даниэль Ортега в разговоре с RT.

00:48 Медведев назвал расширение НАТО «безусловной угрозой» для России Расширение НАТО вызывает беспокойство Москвы, так как военные возможности альянса, в том числе ядерные, нацелены на Россию. Об этом заявил российский премьер-министр Дмитрий Медведев.

00:38 СМИ: В Германии 91-летний мужчина въехал в супермаркет на машине В немецком Сарбрюкене 91-летний водитель въехал на автомобиле в супермаркет.

00:22 Медведев заявил о готовности России сотрудничать с США Россия готова к сотрудничеству с США в случае, если Вашингтон будет проявлять желание восстановить отношения. Такое мнение выразил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

00:09 При крушении самолёта на Аляске погибли четыре человека По меньшей мере четыре человека погибли при крушении самолёта в американском штате Аляска. Об этом сообщает газета Anchorage Daily News со ссылкой на Службу национальных парков США.

00:08 Две россиянки потребовали, чтобы бывший футболист «Анжи» признал отцовство Две бывшие возлюбленные голландского полузащитника «Анжи» и «Мордовии» Лоренцо Эбесилио потребовали, чтобы игрок признал своё отцовство в отношении их детей.