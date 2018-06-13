Daily Beast: сенат напомнил Трампу о скрытом вмешательстве Китая

Сенаторы США направили в администрацию Трампа призыв разработать «всеобъемлющую стратегию» по противостоянию скрытому вмешательству Китая в демократические страны всего мира, пишет The Daily Beast. Отмечается, что в некоторых случаях китайцы напрямую вмешиваются в политические процессы государств.
Межпартийная группа из 12 сенаторов США направила письмо в администрацию Трампа, призывая разработать «всеобъемлющую стратегию» по противостоянию скрытому вмешательству Китая в демократические страны всего мира, пишет The Daily Beast.
Американское интернет-издание отмечает, что письмо было направлено госсекретарю Майку Помпео, министру обороны Джеймсу Мэттису, директору ФБР Кристоферу Рэю и другим чиновникам администрации президента. В нём сенаторы предложили чиновникам совместно с конгрессом США разработать меры по поддержке американских компаний, столкнувшихся с давлением Китая, и раскрытию китайских операций по вмешательству.
«Пока страны по всему миру пытаются оказывать влияние на общественное мнение и обсуждение политических вопросов за рубежом, природа китайских усилий выходит далеко за пределы законной деятельности», — цитирует The Daily Beast отрывок письма.
Сенаторы настаивают, что Китай использует свои финансовые связи по всему миру, чтобы прекратить критику в свой адрес. Кроме того, в некоторых случаях китайцы напрямую вмешиваются в политические процессы при помощи взносов в кампании, связанные с политическими партиями той или иной страны.
«Долгосрочные цели подобной китайской деятельности заключаются в подрыве либеральных демократий и американских союзов, ослаблении способности демократий идти против Китая, вытеснении США с лидирующих мировых позиций и формировании будущего международного порядка», — указано в обращении.
Ещё одной страной, столкнувшейся со значительным влиянием со стороны Китая, как отмечает The Daily Beast, стала Австралия. В парламенте страны в настоящий момент разрабатывают законопроект, направленный на противостояние подобной активности, и тесно сотрудничают по этому вопросу с США.
«Мы твёрдо убеждены, что Соединённые Штаты должны продолжать поддерживать свободные и прозрачные информационные потоки и независимость демократических институтов от неправомерного вмешательства, особенно когда иностранные правительства пытаются подорвать их», — подытожили члены сената США.
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