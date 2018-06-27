Foreign Policy: в борьбе за футбольное господство Пекин делает ставку на молодое поколение

Несмотря на крайне скромные достижения китайского футбола и безграничное разочарование болельщиков в игре своей сборной, Пекин не собирается отказываться от мечты о сильной команде, пишет Foreign Policy. Как отмечает журнал, в последние годы Китай увеличил финансирование этого вида спорта, а также сделал ставку на развитие низового футбола, что рано или поздно приведёт к появлению сильной национальной сборной.

В то время как в России разыгрываются финальные матчи группового этапа, на этом чемпионате мира в глаза бросается отсутствие одной страны: Китая. Самая населённая страна в мире вновь не смогла попасть на мундиаль, что не вызывает удивления, так как с 30-х годов, когда прошли первые чемпионаты, она смогла пройти квалификацию лишь единожды, пишет Foreign Policy.

Однако пропасть между футбольным потенциалом Китая и реальностью сейчас глубже, чем когда-либо. В то же время «футбольный аппетит» Пекина выражается в провалах на международном уровне. Однако эта ситуация может измениться по той причине, что те же политические силы, что отправили Китай покорять Олимпийские игры, теперь обратили своё внимание на футбол.

Хотя женская национальная сборная выступает довольно успешно, недовольство китайских болельщиков своей мужской командой несколько раз достигало взрывных масштабов. Самым последним примером «унижения» стали квалификационные матчи с Гонконгом, которые закончились двумя ничьими.

По итогам второй встречи один хакер совершил акт вандализма на сайте Китайской футбольной федерации, потребовав от главного тренера и президента организации уйти в отставку и призвав Центральный комитет КПК начать расследование. Многие китайские журналисты даже писали о том, что футбольную сборную этой страны стоит распустить.

В этих страстях, отмечает Foreign Policy, нет ничего нового. Поражение в квалификационном матче против Гонконга перед мундиалем в Мексике в 1986 году закончилось беспорядками с участием фанатов. Общественный порядок пришлось восстанавливать Народной вооружённой милиции Китая, а память об этом инциденте жива до сих пор.

В 2013 году после поражения в матче с Таиландом, китайские болельщики предложили распустить команду. Слышны были и обвинения китайских футболистов в коррупции.

Однако, замечает журнал, основы этих поражений были заложены много лет назад. При Мао футболу практически не уделялось никакого внимания, а сам Китай вернулся в ФИФА лишь при Дэне Сяопине, который полюбил футбол ещё будучи парижским студентом.

Однако «таиландское унижение» было не единственным переломным моментом 2013 года. В тот же год Си Цзиньпин стал председателем КНР. В разгар антикоррупционной кампании и политических чисток он нашёл время на то, чтобы обрисовать своей стране путь к «мечте о чемпионате мира».

Изначально план Си в сфере футбола, изложенный им в 2011 году, состоял из трёх пунктов: квалификация Китая на ЧМ, организация ЧМ Китаем и победа Китая на ЧМ. С тех пор Пекин несколько умерил свои аппетиты: план состоит не в том, чтобы китайская сборная стала чемпионом мира, а в том, чтобы к середине века она смогла соревноваться на высшем мировом уровне. Контроль над будущим этого спорта в Китае возложен на ведомство вице-премьера Лю Яньдуня, который включил футбол в национальную образовательную программу.

Более того, в Китае деньги идут по следам политики, поэтому, узнав о планах правительства, многие крупные китайские магнаты увеличили уровень финансирования отечественного футбола. Китайские клубы начали вкладываться в иностранных талантливых игроков и уже успели побить несколько рекордов, приобретя бразильских игроков Оскара и Халка, каждый из которых обошёлся в сумму не менее 60$ млн каждый.

Однако вместо покупки иностранных футболистов Си предпочёл бы вкладывать деньги в развитие футбола на местах. В определённом смысле внимание к отечественному развитию похвально, однако оно, по мнению журнала, также связано с «растущей ксенофобией китайской политики».

Покупка зарубежных звёзд была ограничена новыми правилами, согласно которым клубы должны тратить столько же денег на развитие отечественного футбола, сколько и на покупку иностранных игроков.

Теперь китайский футбол пользуется очевидной политической поддержкой, однако её уровень пока не может сравниться с вложениями в олимпийские виды спорта, которые Пекин продвигает на протяжении десятилетий. На Олимпийских играх 2008 года Китай занял первое место в медальном зачёте благодаря советской модели, которая быстро приносит плоды в таких индивидуальных дисциплинах, как настольный теннис, прыжки в воду, а также в некоторых командных видах спорта вроде волейбола.

Тем не менее, предполагает издание, превратить Китай в ведущую футбольную державу будет нелегко. Политическая ситуация может измениться в любой момент, что приведёт к снижению финансирования. Хотя китайская олимпийская модель принесла свои плоды, завоевание господства в самом популярном виде спорта — это куда более тяжелая задача, чем достижение хороших результатов в синхронном плавании.

Китайский футбол всё ещё развивается на местах, и в этот спорт ещё не пришли многие талантливые игроки. Отдалённые регионы Китая по-прежнему остаются неохваченными системой, в рамках которой к клубам прикрепляются лучшие футбольные академии. Кроме того, талантливых игроков можно найти скорее в среде честолюбивых мигрантов, чем среди детей среднего класса, которым куда интереснее сидеть за компьютером, чем бегать по полю.

«В любом случае коррупция и гниль на высшем уровне, нередкие в прошлом, канули в лету. Вне зависимости от политических соображений, ставка на низовой футбол себя оправдает и со временем взращивание молодых игроков приведёт к появлению более сильной национальной сборной. На протяжении многих лет китайцы хотели успеха на чемпионате мира. Теперь при поддержке партии ситуация может измениться», — подводит итог Foreign Policy.