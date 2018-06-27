Channel 4: Наталья Водянова призналась, что в Москве ей спокойнее, чем в Париже

Совершать ночные прогулки по Москве гораздо безопаснее, чем по Парижу, уверена известная модель и «лицо» российской заявки на проведение ЧМ Наталья Водянова. В беседе с Channel 4 News она призналась, что считает чемпионат полезным для страны, а Путина — «сильным политиком», оберегающим Россию.

«Лицо» российской заявки на проведение чемпионата мира по футболу; модель на обложке последнего номера российского Vogue, посвящённого, конечно же, тому же чемпионату; главная звезда состоявшейся в Москве церемонии открытия турнира… Всё это Наталья Водянова — наверное, самая узнаваемая российская женщина из ныне живущих.



Между тем, после скандала с Харви Вайнштейном, иллюзий о модельном бизнесе у неё не осталось.



НАТАЛЬЯ ВОДЯНОВА, модель: Все истории, которые я слышу, просто ужасны, и поверить невозможно, что это движение не возникло раньше — мне в это действительно не верится. Я не знаю, как я сама такого избежала, но меня это почему-то ни разу не коснулось.



АЛЕКС ТОМСОН, корреспондент Channel 4: Вы хотите сказать, что вам повезло? Вас пронесло? У вас была какая-то защита?



НАТАЛЬЯ ВОДЯНОВА: Такое происходит часто. Думаю, всё дело, наверное, в том, что я летала настолько высоко, что было слишком рискованно делать меня жертвой. И всё-таки, замечательно, что всё это происходит, что у женщин появляется возможность более свободно говорить о том, что с ними происходило и побуждать других женщин прекращать терпеть такое жестокое обращение.



Но что же «лицо» проходящего здесь чемпионата мира на самом деле о нём думает? Новые дороги, аэропорты и стадионы — это, безусловно, хорошо, но нынешний турнир стал самым дорогим в истории — и с большим отрывом: он обошёлся в $40 млрд.



НАТАЛЬЯ ВОДЯНОВА: Создаются вещи, которые действительно имеют значение для людей — стадионы, инфраструктура, новые дороги… И всё это останется здесь как наследие чемпионата мира.



АЛЕКС ТОМСОН: А что вы ответите людям, которые обсуждают политику и говорят: «Владимира Путина сильно критикуют в мире за Крым, Сирию и прочее, так что вообще не следует проводить в России чемпионат мира»?



НАТАЛЬЯ ВОДЯНОВА: Внутри страны его действительно очень любят. Да, он очень сильный политик и очень активно оберегает Россию, но мне гораздо спокойнее гулять ночью по Москве, чем по Парижу.



АЛЕКС ТОМСОН: Ну надо же. Правда?



НАТАЛЬЯ ВОДЯНОВА: Да, именно так, именно так.



Оля и Ксюша, которым по пять лет, а также трёхлетний Миша обучаются в центре для детей дошкольного возраста с аутизмом в родном городе Натальи Водяновой — Нижнем Новгороде. Центр частично финансирует благотворительный фонд манекенщицы «Обнажённые сердца», который также спонсирует ещё 190 центров по всей России и три структуры в Великобритании.



Когда-то, в Советской России, аутизм прятали за закрытыми дверьми. У сестры Натальи Оксаны — тоже аутизм, и в связи с этим она сталкивалась с предрассудками здесь, в Нижнем, как сталкиваются и другие по всему миру. Именно против таких вещей и выступала Водянова, поддерживая инклюзивный подход к людям с ограниченными возможностями по всему миру.



НАТАЛЬЯ ВОДЯНОВА: Всё так. Клеймение и посрамление по сей день остаются постоянной проблемой по всему миру — это не только российская, британская, африканская или индийская проблема. Проблемой это остаётся и в таких странах, как США, самой прогрессивной в плане доказательной терапии и с лучшими программами обучения и социальных услуг для семей, воспитывающих детей с особыми нуждами.



Получается, что футболисты — не единственные богатые люди, которые оставляют след в этом когда-то закрытом городе. Для некоторых из его наиболее уязвимых жителей более явный и долговечный след оставит супермодель, которая выросла здесь в нищете.



Дата выхода в эфир 25 июня 2018 года.