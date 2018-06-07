Daily Mirror: Путин предстал перед россиянами в новом формате

Владимир Путин придумал новый способ показать свою власть, сообщает Daily Mirror. Для этого он внёс жёсткое изменение в свою ежегодную прямую линию.

После вопросов и обращений граждан он в прямом эфире распекал своих министров и отдавал распоряжения чиновникам.

Критики назвали этот четырёхчасовой марафон из вопросов и ответов «срежиссированной театральной постановкой».

Причём в этом году Путин отказался от общения со зрителями в студии и отвечал только на текстовые и видеовопросы, говорится в статье.

Между тем губернаторы, министры и руководители госкомпаний, как было видно на гигантском мониторе, сидели за своими столами, ожидая распоряжений.

Государственное телевидение сообщило о том, что было получено около 2 млн вопросов. Среди прочего российский лидер затронул такие темы, как третья мировая война и покушение на бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

В частности, по отравлению Скрипалей в Солсбери он вновь повторил слова о том, что, раз они не погибли, значит это вещество не могло быть боевым. Между тем, как отмечает Daily Mirror, британские власти настаивают на том, что оба были отравлены разработанным Россией препаратом «Новичок».

По третьей мировой войне он сказал: понимание того, что этот вооружённый конфликт может оказаться концом цивилизации, «должно сдерживать нас». Российский лидер также, ожидаемо, отвечал на вопросы по проблемам внутри страны, которых было большинство.