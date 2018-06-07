Washington Post рассказала, чего ждать от прямой линии с Путиным

В этот четверг Владимир Путин проведёт свою ежегодную прямую линию. Телетрансляция ответов российского президента на вопросы граждан заслуживает внимание по целому ряду причин. Но, пожалуй, главная из них состоит в том, что подобный формат общения с избирателями начинает пользоваться популярностью у американских политиков, пишут в статье для The Washington Post доцент исторических наук в Университете Висконсин-Милуоки Кристин Эванс и доцент политологии Университета Нотр-Дам Сьюзан Уэнгл.

В этот четверг российский президент Владимир Путин вновь будет отвечать на вопросы граждан на своей ежегодной многочасовой прямой линии. Многие наблюдатели называют это телевизионное шоу «абсолютной фикцией». И, действительно, это «тщательно организованное и контролируемое» мероприятие, утверждают в статье для The Washington Post доцент исторических наук в Университете Висконсин-Милуоки Кристин Эванс и доцент политологии Университета Нотр-Дам Сьюзан Уэнгл.

Новая прямая линия станет для Путина уже 16-й. И если внимательно взглянуть на взаимодействие президента с гражданами и сравнить эту трансляцию с предыдущими, можно увидеть тот образ российского государства, который хочет продемонстрировать его правительство, подчёркивают авторы статьи.

По их словам, из-за недавно принятых законов против экстремизма россиянам стало гораздо труднее публично затрагивать определённые социальные и политические проблемы. Однако вопросы на прямой линии с Владимиром Путиным часто касаются «очень болезненных тем», в том числе коррупции, протестов, торговли людьми и наркомании.

Тем не менее во время прямой линии на первый план обычно выходят экономические проблемы. Следовательно, экономические показатели России и их эффект на уровень жизни — это всё ещё «важный источник легитимности» для Путина, несмотря на то что после финансового кризиса 2008 года и «аннексии Крыма» в его выступлениях стала преобладать «патриотическая, националистическая и антизападная риторика».

Выделяя эфирное время этим опасениям, правительство признаёт их обоснованность. Администрация Путина использует вопросы прямой линии, чтобы узнать о проблемах народа, а затем транслирует их на широкую аудиторию. «Слушая то, что попало и что не попало в эфир, зрители узнают, что можно обсуждать публично», — утверждается в статье.

Всё это означает, что некоторые темы являются «табуированными». Они освещаются лишь под определённым углом или не упоминаются вовсе. Порой «запрещённые» вопросы подаются в юмористическом или саркастическом тоне, отмечают Эванс и Уэнгл.

В 2015-м один из участников линии поинтересовался у президента, не хотел бы он клонировать себя, ведь российские бюрократы отчитываются только перед ним. Поданный как шутка, этот вопрос поднял очень серьёзную тему о России после Путина, «подчеркнув его незаменимость», обращают внимание авторы статьи. «Поэтому следите за шутками и темами, которых не будет в этом году», — советуют они.

Ответы Путина на вопросы во время прямой линии отличаются своей длиной и подробностями. Обычно он демонстрирует «прекрасную осведомлённость» о статистических данных и законодательных реформах. Порой президент даже обещает лично решить проблемы. В такие моменты делается упор на его персональную власть.

Но при этом постоянно уделяется внимание ведомствам и официальным каналам, через которые необходимо решать проблему. Таким образом зрители должны увидеть, что Россия — это нормальное современное государство, где власть действует рационально, строго соблюдает правила и носит институциональный характер. Иными словами, эти трансляции призваны убедить граждан, что личная и институциональная власть не противоречат друг другу, поясняют авторы статьи.

Ответы Путина «тщательно подогнаны» под каждого собеседника. Он всегда мягко общается с пенсионерами и детьми. Но его обращение с бизнес-элитами и представителями оппозиции зависит от конкретной экономической и политической ситуации. «Следите за тем, кого похвалят, а кого распекут в этом году», — призывают Эванс и Уэнгл.

Зрители прямой линии могут присылать комментарии с помощью смс-сообщений или через социальные сети. Но ответы даются только по телевидению. Таким образом чётко даётся понять, что всем командуют тележурналисты, а соцсети представляются в качестве «подчинённых и второстепенных».

Авторы статьи убеждены, что всё это делается нарочно. Соцсети децентрализованы, и заниматься их цензурой сложнее. Но показывая сообщения соцсетей, прямая линия выглядит как «более аутентичное общение с российским народом».

Во время прошлогодней трансляции демонстрировались комментарии зрителей, в которых резко критиковался Владимир Путин. К примеру, одно сообщение гласило: «Трёх президентских сроков достаточно!» Позже выяснилось, что Кремль «сам одобрил» трансляцию подобных комментариев.

«Следите за критическими сообщениями, которые появятся и не появятся в этом году», — пишут Эванс и Уэнгл.

На протяжении своего существования прямая линия претерпевала изменения. С каждым годом увеличивались размеры съёмочных площадок. Количество зрителей в студии также постоянно росло, достигнув нескольких сотен.

«Это образ того, что российское общество стремится пообщаться с президентом и хочет верить, что он и его администрация могут предложить решения. Всё более многолюдная студия, возможно, также призвана компенсировать фактическую отдалённость и недоступность Путина», — предполагают авторы статьи.

По слухам, в этом году впервые с 2008-го в студии не будет зрителей. Вероятно, это сигнал того, что Путин решил полностью положиться на «опосредованное общение» с гражданами. Или, быть может, это ответ на «падающий рейтинг шоу за последние годы», рассуждают Эванс и Уэнгл.

По их мнению, самая главная причина внимательно смотреть прямую линию заключается в том, что это явление не ограничивается путинской Россией. Представители американского конгресса всё больше предпочитают телетрансляции «доставляющим неудобства личным встречам с избирателями».

«Как и прямая линия, эти транслируемые мероприятия дают чиновникам больший контроль. Наблюдение за подобными контролируемыми и постановочными общениями лидеров с гражданами помогает нам понять образ, который политические элиты хотят передать, и средства, которые они используют здесь и за границей», — заключают Кристин Эванс и Сьюзан Уэнгл.