CNBC: Путин заверил россиян, что экономика «движется в правильном направлении»

Устойчивый, хотя и не слишком стремительный рост, низкая инфляция, увеличение объёмов иностранных инвестиций дают основание говорить, что российская экономика движется в правильном направлении, заявил Владимир Путин во время прямой линии. Возможно, пока не все это почувствовали, но положительные изменение есть, приводит CNBC слова российского президента.

Российская экономика «движется в правильном направлении», заявил президент Владимир Путин во время ежегодной прямой линии с россиянами, сообщает CNBC.

«В целом мы движемся в абсолютно правильном направлении. Что даёт основание так говорить? Мы вышли на траекторию устойчивого роста российской экономики. Да, это рост скромный, небольшой, но это не падение, а рост — 1,5 процента за прошлый год», — приводит ресурс слова российского президента.

Каждый год Владимир Путин проводит прямую линию, отмечает канал. Президенту задают различные вопросы, касающиеся широкого спектра тем от геополитической позиции Москвы до проблем отдельных регионов. Как сообщают российские СМИ, в этом году российскому лидеру поступило более 2 млн вопросов.

В качестве признаков экономических улучшений Путин назвал ускорившийся рост, «исторически низкую» инфляцию, увеличение объёмов иностранных инвестиций, а также растущие доходы граждан. Впрочем, как признал президент, возможно, пока не все ещё чувствуют положительные изменения.

CNBC напоминает, что это первая прямая линия, которую проводит Владимир Путин с момента своего переизбрания на четвёртый президентский срок.