Focus: большинство немцев не одобряет желание политиков «прогулять» ЧМ-2018

Меркель, Штайнмайер, Маас, Шойбле, Шольц — ведущие политические деятели Германии «хотят уклониться» от поездки в Россию на чемпионат мира по футболу, пишет Focus. Впрочем, как показал последний опрос, 62% немцев всё же выступают за то, чтобы руководство ФРГ удостоило визитом мировое первенство и поддержало сборную страны, отмечает издание.
Ведущие политические деятели Германии «хотят уклониться» от поездки в Россию на чемпионат мира по футболу 2018 года, сообщает Focus.
Так, например, до сих пор неизвестно, планируют ли посетить Российскую Федерацию во время мирового первенства президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, министр иностранных дел Германии Хайко Маас и вице-канцлер Олаф Шольц, отмечает немецкое издание.
«А вот председатель бундестага Вольфганг Шойбле и вовсе категорически отказался», — подчёркивает Focus.
Кроме того, по-прежнему остаётся под вопросом, приедет ли в Россию с визитом канцлер Германии Ангела Меркель, чтобы поддержать немецкую сборную на чемпионате, пишет издание.
Из членов правительства федеративной республики желание посетить Российскую Федерацию во время мирового первенства пока изъявил только министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер, продолжает Focus.
Как отмечает немецкое издание, глава МВД ФРГ призвал сосредоточиться на спорте, несмотря на все политические проблемы. По его мнению, в настоящее время не имеет смысла продолжать дискуссии о том, было ли решение провести чемпионат мира в России верным.
«Мировое первенство состоится, и миллионы фанатов футбола ждут его с нетерпением», — констатировал Хорст Зеехофер.
В свою очередь, Focus заостряет внимание на том, что, согласно результатам последнего опроса, проведённого немецким исследовательским институтом Emnid, 62% немцев выступили за то, чтобы ведущие политики Германии всё же поехали в Российскую Федерацию на мировое первенство по футболу, и только 30% высказались против.
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