Меркель «проинструктировала» сборную: сконцентрируйтесь на футболе и оставьте политику политикам

Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв обсудил с канцлером ФРГ, как ему и его подопечным стоит вести себя на мировом первенстве в России. Как заявил в интервью Bild немецкий наставник, Ангела Меркель посоветовала членам команды сконцентрироваться на футболе и забыть о политике на время чемпионата.

Ангела Меркель обладает «большим талантом»: когда речь заходит о политике, ей не составляет особого труда доходчиво объяснить сложные аспекты простыми словами, заявил в интервью немецкому таблоиду Bild главный тренер сборной ФРГ по футболу Йоахим Лёв.

Во время последней встречи с канцлером Германии Лёв, по его же словам, обсудил с ней то, как членам немецкой футбольной команды стоит вести себя на мировом первенстве в Российской Федерации.

«Я ей сказал, что для меня как тренера важно, чтобы мы показали себя командой, отрытой и толерантной по отношению к России. Что мы, безусловно, находимся в предвкушении этого события и встречи с жителями этой страны. Мы хотим быть непредвзятыми и донести до них, что мы симпатичная и дружелюбная команда», — подчеркнул наставник немецких футболистов.

Йоахим Лёв также заверил, что глава немецкого правительства поддержала его намерения.

«Она отметила, что нам стоит сконцентрироваться на футболе и оставить политику другим — политикам», — добавил главный тренер сборной Германии по Футболу.

«Я лично был бы очень рад, если бы Ангела Меркель посетила одну из наших игр в России», — признался Лёв.