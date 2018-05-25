Меркель «проинструктировала» сборную: сконцентрируйтесь на футболе и оставьте политику политикам

Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв обсудил с канцлером ФРГ, как ему и его подопечным стоит вести себя на мировом первенстве в России. Как заявил в интервью Bild немецкий наставник, Ангела Меркель посоветовала членам команды сконцентрироваться на футболе и забыть о политике на время чемпионата.
Ангела Меркель обладает «большим талантом»: когда речь заходит о политике, ей не составляет особого труда доходчиво объяснить сложные аспекты простыми словами, заявил в интервью немецкому таблоиду Bild главный тренер сборной ФРГ по футболу Йоахим Лёв.
Во время последней встречи с канцлером Германии Лёв, по его же словам, обсудил с ней то, как членам немецкой футбольной команды стоит вести себя на мировом первенстве в Российской Федерации.
«Я ей сказал, что для меня как тренера важно, чтобы мы показали себя командой, отрытой и толерантной по отношению к России. Что мы, безусловно, находимся в предвкушении этого события и встречи с жителями этой страны. Мы хотим быть непредвзятыми и донести до них, что мы симпатичная и дружелюбная команда», — подчеркнул наставник немецких футболистов.
Йоахим Лёв также заверил, что глава немецкого правительства поддержала его намерения.
«Она отметила, что нам стоит сконцентрироваться на футболе и оставить политику другим — политикам», — добавил главный тренер сборной Германии по Футболу.
«Я лично был бы очень рад, если бы Ангела Меркель посетила одну из наших игр в России», — признался Лёв.
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