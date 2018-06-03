Дипломат: Запад должен уходить «с достоинством»

Западные державы теряют доминирующее положение в мире — пока остальные страны, взяв на вооружение западные же идеи, богатели и крепли, сам Запад, предавшись «гордыне», вёл «самоубийственные» войны, пишет в своей новой книге сингапурский дипломат и политолог Кишор Махбубани. Как отмечается в рецензии на книгу, опубликованной в Forbes, Махбубани предлагает Западу не сопротивляться этой тенденции, а «с достоинством» с ней справляться и пытаться извлекать выгоду из своего отныне более слабого положения.

Ветеран сингапурского дипломатического корпуса и «философ-провокатор» Кишор Махбубани выпустил новую книгу под названием «Тронулся ли Запад?», пишет в своей статье для Forbes представитель швейцарской НПО «Всемирный экономический форум» Филип Шетлер Джонс.

Как поясняет Джонс, название книги имеет двоякое значение. Во-первых, Запад «тронулся» со своего доминирующего положения в мире: остальные страны, приняв «дар западной мудрости» — то есть, «научные методы и такой подход к государственному управлению, при котором правители соглашаются отвечать за свой народ, а не наоборот» — догнали и уже перегоняют его; иными словами, Запад стал «жертвой успеха собственных идей». Во-вторых же, Запад «тронулся» от «гордыни», которая овладела им после окончания холодной войны — после «победы над коммунизмом» западные державы «почили на лаврах», будучи уверенными, что остальные страны будут развиваться по их моделям, но при этом останутся «послушными», говорится в материале. По мысли Махбубани, пока другие страны «размеренно двигались к статусу среднего класса», Запад впустую тратил время, развязывая «самоубийственные» войны — но теперь у остального мира появилась возможность «давить на него в ответ».

Как пишет дипломат в своей книге, чтобы вернуться на правильный путь развития Западу следует взять на вооружение «минималистичный» подход. Под этим Махбубани подразумевает три аспекта: во-первых, прекращение бомбардировок других стран и вмешательства в их политику; во-вторых, отказ от единоличных действий, на смену которым должна прийти «работа через международные организации, в частности, Генеральную ассамблею ООН»; и в-третьих, выстраивание политики «по канонам Макиавелли» — то есть, принятие таких решений, которые работают на долгосрочные интересы Запада в мире. Так, Европе следует применить «стратегическую хитрость» и помириться с Россией, дабы уладить проблему Исламского мира, стоящего на её пороге, а Америке — наладить отношения с Исламским миром, чтобы начать разбираться с Китаем, но не как с военным противником, а как с экономическим конкурентом, убеждён дипломат.

Как подчёркивает автор рецензии, внемлет ли таким советам Запад – не вполне ясно, поскольку, как постулирует сам Махбубани, западные страны «остаются заложниками своей убеждённости в том, что они могут процветать только сохраняя доминирующее над остальными положение». «Чтобы эти советы сработали, Западу придётся изменить видение себя и своего места в мире, — пишет Джонс. — Наверное, главный «жёсткий, но справедливый» посыл этой короткой книги заключается в том, что Запад теряет мощь в сравнении с остальными, и если он попытается сопротивляться этой тенденции, его ждёт крах и падение на самое дно. А следовательно, ему нужно извлечь максимальную выгоду из своего положения, заняв такую позицию, чтобы он мог и дальше процветать даже в более слабом состоянии».