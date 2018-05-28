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HuffPost: Трамп раскритиковал спецпрокурора Мюллера за «разрушенные молодые и прекрасные жизни»

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в американские президентские выборы 2016 года «разрушило молодые и прекрасные человеческие жизни», заявил Дональд Трамп. Как пишет Huffington Post, несмотря на неоднократные попытки президента США дискредитировать Мюллера, большинство американцев всё же поддерживают расследование.
HuffPost: Трамп раскритиковал спецпрокурора Мюллера за «разрушенные молодые и прекрасные жизни»
Reuters

Президент США Дональд Трамп обвинил спецпрокурора Роберта Мюллера в том, что его расследование о «вмешательстве России» в президентские выборы 2016 года «разрушило человеческие жизни», пишет журналист Huffington Post Хейли Миллер. Как Трамп написал на своей странице в Twitter, «молодые и прекрасные жизни были разрушены охотой на ведьм». «Они отправились в Вашингтон с оптимизмом, а вернулись оттуда полностью разбитыми», — подчеркнул президент, не называя при этом конкретных имён.

Как напоминает автор материала, бывший советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн был первым, кого обвинили в рамках расследования. Флинн признал, что солгал «ФБР о своих контактах с правительством России» в декабре прошлого года. Бывший руководитель предвыборной кампании Трампа Пол Манафорт был обвинён во множестве нарушений, в том числе в отмывании денег и банковских махинациях, однако отверг все обвинения.
 
Несколько других сотрудников Трампа, например, бывший заместитель руководителя его предвыборной кампании Рик Гейтс и бывший советник Трампа по предвыборной кампании Джордж Пападопулос, признали свою вину по предъявленным пунктам обвинения и согласились сотрудничать с Мюллером. Трамп неоднократно пытался дискредитировать расследование Мюллера и 20 мая призвал «всех настоящих американцев выступить против» него. Однако, согласно опросу общественного мнения, большинство американцев поддерживают расследование «возможного сотрудничества между Трампом и Россией в ходе президентских выборов 2016 года», резюмирует автор Huffington Post.
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источник
Huffington Post США Северная Америка
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