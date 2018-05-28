HuffPost: Трамп раскритиковал спецпрокурора Мюллера за «разрушенные молодые и прекрасные жизни»

Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в американские президентские выборы 2016 года «разрушило молодые и прекрасные человеческие жизни», заявил Дональд Трамп. Как пишет Huffington Post, несмотря на неоднократные попытки президента США дискредитировать Мюллера, большинство американцев всё же поддерживают расследование.

Президент США Дональд Трамп обвинил спецпрокурора Роберта Мюллера в том, что его расследование о «вмешательстве России» в президентские выборы 2016 года «разрушило человеческие жизни», пишет журналист Huffington Post Хейли Миллер. Как Трамп написал на своей странице в Twitter, «молодые и прекрасные жизни были разрушены охотой на ведьм». «Они отправились в Вашингтон с оптимизмом, а вернулись оттуда полностью разбитыми», — подчеркнул президент, не называя при этом конкретных имён.

Как напоминает автор материала, бывший советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн был первым, кого обвинили в рамках расследования. Флинн признал, что солгал «ФБР о своих контактах с правительством России» в декабре прошлого года. Бывший руководитель предвыборной кампании Трампа Пол Манафорт был обвинён во множестве нарушений, в том числе в отмывании денег и банковских махинациях, однако отверг все обвинения.

Несколько других сотрудников Трампа, например, бывший заместитель руководителя его предвыборной кампании Рик Гейтс и бывший советник Трампа по предвыборной кампании Джордж Пападопулос, признали свою вину по предъявленным пунктам обвинения и согласились сотрудничать с Мюллером. Трамп неоднократно пытался дискредитировать расследование Мюллера и 20 мая призвал «всех настоящих американцев выступить против» него. Однако, согласно опросу общественного мнения, большинство американцев поддерживают расследование «возможного сотрудничества между Трампом и Россией в ходе президентских выборов 2016 года», резюмирует автор Huffington Post.