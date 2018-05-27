Der Standard: Европа должна восстать против безрассудства США

Мир на Земле зависит от того, выступит ли Европа против антииранских санкций США, пишет Der Standard. Автор статьи, профессор экономики Колумбийского университета Джеффри Сакс убеждён, что американцы больше не заинтересованы в трансатлантическом партнёрстве, поэтому ЕС нужно проводить самостоятельную политику, встав на защиту международного права и принципов свободной торговли.

Решение президента США Дональда Трампа о выходе из ядерного соглашения с Тегераном и возобновлении антииранских санкций — это «угроза миру на Земле», пишет Der Standard. Теперь безопасность Европы зависит от сохранения этой сделки, подчёркивает автор статьи, профессор экономики Колумбийского университета Джеффри Сакс. Для этого необходимо, чтобы ЕС вместе с Россией, Китаем и другими странами-членами ООН смогли гарантировать развитие экономических отношений с Ираном. А возможно это только в том случае, если Европа не подчинится экстерриториальным санкциям США.

Цель политики Трампа очевидна: он хочет свергнуть иранский режим, продолжает автор. На фоне его «безрассудного поведения» у европейских граждан возникает вполне обоснованное чувство, что интересы безопасности ЕС и США больше не пересекаются. «Каверзный выпад» американцев против Ирана активно поддержали два союзника Белого дома на Ближнем Востоке: Израиль и Саудовская Аравия. Израиль присягнул США, чтобы не заключать никаких компромиссов с палестинцами. А Саудовская Аравия рассчитывает, что с помощью американцев сможет сдержать Иран. При этом Эр-Рияд и Иерусалим надеются, что Белый дом пойдёт на прямую военную конфронтацию с Тегераном.

До этого любые попытки осуществить государственные перевороты на Ближнем Востоке оборачивались для США и Европы катастрофическими результатами. Такие действия спровоцировали рост миграции в Европу. Даже когда смена режима проходила «успешно» — как в Афганистане, Ираке и Ливии — после неё в стране царило насилие и нестабильность. А если как в Сирии свергнуть местную власть не удавалось, результатом становилась непрекращающаяся война, объясняет Сакс.

Не удивительно, что президент Франции Эммануэль Макрон, британский премьер Тереза Мэй и канцлер Германии Ангела Меркель не смогли отговорить Трампа от выхода из ядерного соглашения с Ираном, продолжает автор. Этому помешала «своеобразная форма психопатии» главы Белого дома и свойственному ему — как и всем его предшественникам — желание стать гегемоном на Ближнем Востоке. «Трамп получает удовольствие, когда позорит европейских лидеров; когда им плохо — это его триумф», — убеждён Сакс.

Но это не означает, что они беспомощны, продолжает издание. «Совместный всеобъемлющий план действий» все ещё можно спасти, ведь это многосторонний договор, утверждённый Советом Безопасности ООН, а не двусторонняя сделка США и Ирана. В действительности, согласно 25-ой статье хартии ООН, все страны, входящие в организацию, обязаны соблюдать это соглашение. Так что в этом контексте выход из него США сам по себе является нарушением международного права.

При этом помешать остальному миру сохранить договор с Ираном американцы могут только двумя способами, продолжает Сакс. Во-первых, можно начать войну против Тегерана. И, очевидно, это входит в планы США, особенно если учесть, что советником по национальной безопасности в Белом доме вновь стал Джон Болтон. «Мир должен решительно выступить против очередной разрушительной военной авантюры США», — призывает автор.

Второй вариант — это экстратерриториальные санкции. Одно дело, когда США сами отказываются от торговли с Ираном, и другое, когда американцы пытаются помешать другим странам торговать с Тегераном, объясняет автор. Европа и Китай должны не допустить этого, чтобы сохранить мир на Земле, а также защитить собственные экономические интересы.

Американцы наверняка будут пытаться наказывать предприятия, сотрудничающие с Ираном в обход санкций. Судиться с ними, закрывать для них доступ к американскому рынку. В ответ на это Европа должна сказать «твёрдое и недвусмысленное «нет». ЕС должен настаивать на том, что экстратерриториальные санкции нарушают международное право и правила Всемирной торговой организации. Европа должна быть готова начать третейское разбирательство против США и передать дело в Совбез ООН и Генеральную ассамблею.

При этом главная проблема Европы носит не правовой или геополитический, а психологический характер, отмечает автор. «Европейские лидеры ведут себя так, как будто США все ещё заинтересованы в трансатлантическом партнёрстве, основывающемся на общих интересах, ценностях и стратегиях. К сожалению, это больше не так», — констатирует Сакс. Европе нужна своя собственная политика безопасности, а также экологическая и торговая политика. «Конфликт из-за СВПД — этот момент истины. Мир на Земле зависит от того, будет ли Европа защищать хартию ООН и международные правила торговли», — заключает эксперт в завершение своего материала.