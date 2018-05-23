CNBC: США уступили России место «незаменимой нации» на Ближнем Востоке

Вашингтону следует понять, что его главным конкурентом на Ближнем Востоке является не Тегеран, а Москва, пишет обозреватель CNBC, старший научный сотрудник Атлантического совета Шон Макфейт. По его мнению, провальная внешняя политика Вашингтона привела к тому, что российская сторона стала выступать в качестве ведущего посредника в регионе, потеснив американцев.

Решение президента Трампа выйти из ядерной сделки с Тегераном подобно брекситу стало причиной потрясений на континенте. В результате Иран и Израиль медленно движутся к полномасштабной войне, которая может кардинально изменить Ближний Восток, пишет в своей колонке для CNBC старший научный сотрудник Атлантического совета Шон Макфейт.

Между тем в Вашингтоне идут споры о том, что делать, словно идёт 2012 год, когда США были влиятельным игроком. Но на дворе 2018-й, и Москва заняла место Вашингтона в регионе — ключевой факт, который ускользает от понимания американских экспертов, утверждает автор статьи.

«Уделяя слишком много внимания мёртвой ядерной сделке, мы не замечаем более важного вопроса: мы соперничаем не с Ираном или даже не с Ближним Востоком, а с Россией. До тех пор пока США не начнут относиться к российской угрозе серьёзно, мы будем уступать большую часть Ближнего Востока Москве на фоне вызванной нами самими катастрофы американской внешней политики», — рассуждает Макфейт.

По его словам, он недавно вернулся из Израиля, где многие верят в неизбежность войны с Ираном. При этом требования обеих сторон вполне ясны. Тель-Авив считает, что все иранские войска и современные системы вооружения должны покинуть Сирию. Тегеран же стремится стать господствующей силой на Ближнем Востоке. Подобная динамика гарантирует конфликт, о чём свидетельствует беспрецедентное обострение отношений между двумя странами в последние несколько месяцев.

«США больше не являются незаменимой нацией на Ближнем Востоке — ею стала Россия. У Путина больше контроля в этой пороховой бочке, чем хотелось бы признать экспертам», — уверен аналитик.

Кто призвал Израиль «умерить пыл» после того, как его F-16 был сбит сирийской армией? Россия. Кто убедил Иран смягчить свою антиизраильскую риторику? Снова Россия. Кто посоветовал Тель-Авиву прекратить бомбардировки в Сирии? Опять Россия. Кто попросил Тегеран «успокоиться» после того, как он потерял шестерых военнослужащих в результате этой атаки? И вновь это была Россия, подчёркивает Макфейт.

Израиль часто обращается за помощью Москвы, потому что действует прагматично и становится «беспринципным», когда на кону оказывается вопрос его существования. Власти ближневосточного государства знают, что Москва способна повлиять на Тегеран, а Вашингтон — нет, полагает автор статьи.

Гораздо важнее — и многие американцы это упускают, — что у Израиля глубокие связи с Россией. В начале 1990-х страна приняла миллион российских евреев, что привело к росту её населения на 20%.

Сегодня русский язык является вторым по популярности в Израиле, а местные авиалинии безостановочно совершают вылеты в Москву два раза в день. Многие израильтяне имеют российские паспорта, а премьер-министр Биньямин Нетаньяху добивается расположения не только Трампа, но и Путина.

При этом сама Россия «всё больше превращается во врага, а не простого соперника» Соединённых Штатов. «Иранская сделка имеет второстепенное значение, важным является Россия. Москва выдавила Вашингтон на обочину и не собирается уходить», — предупреждает Макфейт и призывает американские власти к действию.

Во-первых, США необходимо дать отпор влиянию России в регионе. Для начала её стоит лишить такого делового партнёра, как Турция, которая в течение многих веков имела разногласия с Москвой. Затем нужно заняться Египтом, который пока не переметнулся в российский лагерь, и опередить Путина в Ливане, где недавно было избрано новое руководство. Также следует расширить американскую программу, не ограничиваясь борьбой с терроризмом, которая сама по себе не вдохновляет на сотрудничество, рассуждает аналитик.

Во-вторых, на его взгляд, необходимо снизить количество благоприятных возможностей, которыми может воспользоваться Россия. Со времени вторжения в Ирак США показали себя дестабилизирующей силой. Именно американские власти позволили Путину стать «гиперуполномоченным посредником», в результате чего Нетаньяху появляется в Москве чаще, чем в Вашингтоне.

Поэтому администрации Трампа следует работать с региональными партнёрами, а не сталкивать их друг с другом, как это случилось после переноса американского посольства в Иерусалим. США не должны допускать, чтобы проблемы перерастали в кризисы, а кризисы — в конфликты. «Лишив Путина роли миротворца в регионе, мы подорвём его влияние», — делает вывод Макфейт.

В-третьих, США нужно заняться тем, что «хорошо получается» у России, — оказывать давление в других местах. Россия может сосредоточиться на Ближнем Востоке, потому что её не отвлекают «напористые государства-сателлиты». Пришло время Вашингтону и его союзникам поддержать эти страны.

«Это не означает вести гибридные войны чужими руками. Наоборот, это означает отстаивание прав человека и поддержку антикоррупционных инициатив в государствах, являющихся марионетками России. Заставьте Москву беспокоиться о своих внутренних делах — и у неё будет меньше времени на то, чтобы заниматься Ближним Востоком», — заключает Шон Макфейт.