Der Tagesspiegel: Путин сменит гнев на милость — но не ради добрых отношений с Западом

В последнее время складывается впечатление, что Москва включила слабенький проблесковый маячок и сигнализирует Западу о смене курса, пишет Der Tagesspiegel. Дело в том, что рано или поздно время «России после Путина» настанет, и уже сейчас заметно, что Кремль к этому готовится, утверждает журналист немецкой газеты.

«Неужели президент России меняет курс?» — задаётся вопросом немецкая газета Der Tagesspiegel.

В последнее время действительно складывается впечатление, что Москва «включила слабенький проблесковый маячок и сигнализирует о смене курса», пишет автор статьи Франк Херольд.

Ещё в мартовском обращении к соотечественникам Владимир Путин делал акцент на военную мощь и вёл речь о противостоянии с Западом, напоминает журналист Der Tagesspiegel. Тогда глава Кремля преподнёс Россию как осаждённую крепость и представил целый каталог «чудо-оружия, которое должно было не только успокоить население, но и напугать Запад». После переизбрания российский лидер, однако, неожиданно объявил о сокращении военных расходов впервые за многие годы.

«Небольшое отклонение от курса» Путин совершил и в сирийском вопросе, продолжает Херольд. После того как в Апреле США нанесли ракетные удары по Сирии, глава Кремля заявил, что Россия вооружит сирийскую армию передовыми средствами ПВО. Спустя некоторое время он, судя по всему, отказался и от этой идеи: «С-300 — по крайней мере пока — Асад не получит».

Что же касается «спорного» проекта трубопровода «Северный поток — 2», то и здесь Москва в настоящий момент демонстрирует готовность пойти на компромисс с Украиной, подчёркивает автор статьи.

«Впрочем, ожидать многого не стоит: Путин бросает камни в воду и наблюдает, заметит ли это кто-нибудь», — считает журналист немецкой газеты.

Несмотря на кризис в отношениях с Западом, главе Кремля «удалось сохранить стабильность внутри страны». Однако в условиях постоянного противостояния провести, по мнению Херольда, модернизацию России, а также экономические и социальные реформы, о которых Путин объявил в начале своего четвёртого срока, вряд ли получится.

«Для решения своих проблем России необходимо возобновить сотрудничество с Западом», — констатирует автор статьи.

Есть и ещё одна причина, почему Москва может быть заинтересована в налаживании отношений с западными странами, отмечает журналист Der Tagesspiegel.

«Время «России после Путина», похоже, настанет ещё не скоро, но уже сейчас заметно, что Кремль к этому готовится. Бурная замена руководящего персонала на всех уровнях — тому свидетельство. Для авторитарных, демократически нелегитимных режимов передача власти преемнику — один из самых опасных моментов их существования. А значит, Путин будет стремиться к тому, чтобы во время этой фазы на Россию извне оказывали как можно меньше давления», — прогнозирует Херольд.

Чтобы вновь сблизиться с Западом, ну или хотя бы с Западной Европой, президент России, однако, должен не просто «включать сигнал поворота, но и действительно взять новый курс», резюмирует автор статьи.