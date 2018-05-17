WSJ: сирийская армия взяла под контроль крупнейшую провинцию в стране

Сирийские вооружённые силы сообщили, что полностью контролируют крупнейшую в стране провинцию Хомс, сообщает The Wall Street Journal. Как пишет американское издание, в настоящий момент провинцию продолжают покидать повстанцы и мирные жители, которых эвакуируют в одну из последних «цитаделей» оппозиции на северо-западе страны.

Правительство Сирии в рамках «продолжающейся при поддержке России и Ирана кампании по возвращению территорий, находящихся в руках повстанцев», в среду полностью взяло под контроль Хомс — крупнейшую из сирийских провинций, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на представителей вооружённых сил Сирии, заявления которых распространили государственные сирийские СМИ. Согласно этим заявлениям, сирийская армия по состоянию на среду контролировала в провинции 65 городов и деревень, а также две плотины, «вернув в Хомс и соседние провинции стабильность и безопасность», говорится в статье.

На этой неделе центральные районы провинции согласно договорённостям об эвакуации покидают повстанцы и «тысячи мирных жителей», «вынужденные сдаться» после недавнего штурма Хомса правительственными войсками, ставшего кульминацией «многолетней осады», сообщает WSJ. По данным ООН, «анклав оппозиции» в Хомсе в соответствии с соглашением между Дамаском и повстанцами уже покинули более 30 тыс. человек, однако тем, кто хочет выехать оттуда сейчас, мешает нехватка автобусов, говорится в материале. «Сегодня автобусов не хватает, — заявил в интервью WSJ Усама, активист из расположенного в анклаве повстанцев города Аль Хула. — Сейчас их ждут примерно четыре тысячи человек, а когда эвакуация возобновится, ожидается, что выйдет ещё больше людей».

Людей, выезжающих с захваченных армией территорий, доставляют автобусами в «одну из последних цитаделей оппозиции», расположенную на северо-западе Сирии и включающую в себя провинцию Идлиб и северную часть провинции Алеппо, отмечается в статье. По данным ООН, в одном только Идлибе сейчас проживает 2,2 млн человек, и две трети из них — беженцы из других сирийских регионов.

Как напоминает обозреватель WSJ, провинция Хомс и, в частности, её одноимённая столица сыграли важную роль в восстании против президента Сирии Башара Асада — местные районы и города первыми в стране вышли из-под контроля правительства страны. Между тем «режим Асада всё сильнее сосредотачивает в своих руках контроль» над значительными территориями, «делая перспективу мирного урегулирования всё сомнительнее», подчёркивает журналист.

«Правительство Асада в начале апреля по итогам продолжавшегося почти два месяца при поддержке России штурма, включавшего, по некоторым данным, химическую атаку, полностью захватило Восточную Гуту — последнюю цитадель повстанцев близ Дамаска. С тех пор оно только усилило натиск с целью захвата маленьких и изолированных районов, остающихся под контролем повстанцев, применяя всё ту же стратегию — осаду и бомбардировки, — пишет автор. — Ограниченные ракетные удары США, Франции и Великобритании по сирийским целям в ответ на химическую атаку не смогли охладить пыл режима».