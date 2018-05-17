TVN24: факт возведения Крымского моста возмутил Польшу

«Возведение Россией так называемого Крымского моста без согласия Украины и вопреки позиции Генеральной Ассамблеи ООН — это нарушение принципов международного права», — подчёркивает польский МИД и призывает Россию воздержаться от дальнейшего «нарушения территориальной целостности» Украины, сообщает польский телеканал TVN24.
Мост, который идёт с российского Краснодарского края, торжественно открыл президент России Владимир Путин. «Глава российского государства проехал по мосту на грузовике. 19-километровый мост стоил более 3,6 миллиарда долларов и имеет своей целью — по версии Москвы — прекращение изоляции Крыма от России», — сообщает телеканал TVN24.
В опубликованном в среду заявлении польский МИД подчеркнул, что «возведение Россией так называемого Крымского моста без согласия Украины и вопреки позиции Генеральной Ассамблеи ООН — это очередное явное нарушение принципов международного права».
Согласно информации TVN24, МИД Польши также призвал Россию воздержаться от дальнейшего нарушения территориальной целостности и напомнил, что международная общественность признала незаконным референдум, в результате которого Россией была осуществлена «аннексия» Крыма.
«Мы призываем российскую сторону воздержаться от дальнейшего нарушения территориальной целостности и независимости Украины. Одновременно напоминаем, что в соответствии с Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН номер 68/262, принятой 27 марта 2014 года, международная общественность признала незаконным так называемый референдум по независимости в Крыму и тем самым выразила поддержку суверенитета, независимости, а также территориальной целостности Украины в рамках до сих пор признаваемых границ», — написано в заявлении польского министерства.
Строительство Крымского моста без согласия Украины осудил также и Европейский союз. Мост делает невозможным проход ряда судов в Азовское море, где через порты в Мариуполе и Бердянске экспортировалась с Украины сталь, резюмирует TVN24.
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