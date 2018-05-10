FAZ: Меркель призвала расширить соглашение с Ираном, а не отменять его

Германия продолжит соблюдать ядерное соглашение с Ираном, заявила глава ФРГ Ангела Меркель. По её словам, договор с Тегераном — это «важный столп, который нельзя ставить под сомнение». К тому же доказательств наличия в Иране военной ядерной программы нет, передаёт слова канцлера Frankfurter Allgemeine.

АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ, канцлер Германии: К выходу США из соглашения (ядерного соглашения с Ираном. — ИноТВ) — а это, естественно, значимое событие — мы, конечно же, отнеслись с сожалением, но и с беспокойством. Мы продолжим соблюдать это соглашение и постараемся приложить все возможные усилия, чтобы Иран и в будущем выполнял свои обязательства. Насколько нам известно, и, если судить по информации Международного агентства по атомной энергии, которое постоянно контролирует соблюдение Ираном этого соглашения, Иран следовал заключённым договорённостям.

И это очень важный момент, необходимый для того, чтобы убедиться, что сейчас в Иране не существует никакой другой ядерной программы, кроме гражданской. Мы, конечно же, понимаем, что это соглашение предлагает решение всего лишь на ограниченный промежуток времени. Поэтому мы должны обсудить с Ираном, что будет потом. Как можно гарантировать, что в долговременной перспективе будет только гражданская и никакой военной ядерной программы.

Нас беспокоит программа Ирана по созданию баллистических ракет. И мы также знаем, что своими действиями Иран оказывает дестабилизирующее влияние на ситуацию в Йемене. К тому же нам известно, что Иран оказывает большое влияние на ситуацию в Сирии и Ираке. Поэтому возникает вопрос, как мы можем договориться с Ираном, чтобы эти действия способствовали установлению мира, а не росту напряжённости. Это важный момент. Это означает, что за рамками соглашения есть широкие темы, которые нужно обсуждать, но мы считаем, что соглашение — это важный столп, который нельзя ставить под сомнение.

Дата публикации 09 мая 2018 года.