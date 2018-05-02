Экс-глава ЦРУ: мы проворонили, как Россия научилась информационной войне

Майкл Хейден, который во времена Буша-младшего возглавлял ЦРУ и АНБ, признался в интервью New York Times, что в тот период американские спецслужбы не обращали пристального внимания на Россию, а она как раз практиковалась в новых методах ведения международных конфликтов. И теперь, по его словам, Россия хочет проникнуть в американское информационное пространство, чтобы посеять раздор и отвлечь Вашингтон.

Бывший глава ЦРУ и АНБ Майкл Хейден недавно написал книгу, в которой, в частности, отметил, что никогда не посещал Россию в статусе главы разведывательного агентства США. По его словам, во времена Буша-младшего никто о России даже не думал. Но теперь, как он признался в интервью New York Times, он об этом сожалеет.

«В тот период мы отвлеклись, а русские стали брать на вооружение новый подход к ведению международного конфликта, который основан на доминировании над информацией. Они хотят проникнуть в американское информационное пространство, чтобы посеять раздор и отвлечь нас», — приводит издание слова Хейдена.

Зачастую отношения между Путиным и Трампом объясняют тем, что у российского президента в прошлом служба в КГБ, и, по мнению Хейдена, в этом есть смысл. Однако он утверждает, что проще всего объяснить тот факт, что Трамп старается не критиковать Путина, можно с помощью фразы ещё советского периода — «полезный дурак».

И хотя во времена, когда Хейден возглавлял спецслужбы, произошло множество нарушений, которые повлекли за собой последствия вплоть до войны в Ираке, он утверждает, что его сотрудники всегда пытались основываться на фактах, а сейчас якобы люди подстраивают реальность под собственные пожелания. Он обвиняет Дональда Трампа в том, что тот игнорирует разведданные, которые ему неугодны, и следует той информации, которая соответствует его политическим целям.

Кроме того Хейден рассказал изданию о том, как проходят заседания в Белом доме при Трампе, хотя сам он на них не присутствовал: «Мне описывали встречи как очень хаотичные: мысли президента скачут от разведки к СМИ, от политики обратно к СМИ и к разведке».