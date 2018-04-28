Task and Purpose: у американских истребителей «советская ДНК»

Благодаря овладению секретами советских инженеров на закате СССР американским авиастроителям удалось создать истребители F-35 с системой вертикального взлёта и посадки, пишет Task and Purpose. Секретное соглашение 1991 года между компаниями Lockheed Martin и «Яковлев» дало США доступ к советским технологиям, которые стали «ДНК американских истребителей», отмечает издание.

Программа по созданию американских многоцелевых ударных истребителей F-35 уходит корнями к советскому истребителю, технологии которого попали к компании Lockheed Martin только потому, что Россия крайне нуждалась в деньгах, пишет журналист Task and Purpose Брэд Ховард. Предшественником F-35 был советский истребитель Як-141 с системой вертикального взлёта и посадки, который впервые был испытан в 1987 году. Однако после развала СССР Москва была неспособна продолжить разработку этих самолётов.

Предполагалось, что Як-141 станет большим технологическим прорывом в советской авиационной программе, которая заработала на полную мощность в 1970-е годы. Однако эта программа столкнулась с рядом проблем после неудач предшественника Як-141 — Як-38. Несмотря на свою систему вертикального взлёта и посадки, самолёт не обладал боевой дальностью британских самолётов Harrier, а также надёжной радарной системой и вооружением. Як-141 был призван исправить недочёты Як-38.

Первые прототипы поднялись в воздух в 1987 году и стали первыми самолётами, которые были способны вертикально взлетать и приземляться и развивать сверхзвуковую скорость полёта. Однако после крушения одного из двух прототипов в 1991 году программа была свёрнута. СССР переживал экономический и политический кризис, и «Яковлев» столкнулся со множеством проблем.

В свою очередь, американский гигант Lockheed Martin предложил свою помощь в финансировании проекта с целью раздобыть секреты советских инженеров. В 1991 году обе компании подписали соглашение, которое оставалось неразглашённым до 1995 года. Благодаря полученной от русских информации США сумели разработать системы, которые представляют собой центральную часть современных истребителей F-35, отмечает автор материала. Общая конструкция F-35 не скопирована полностью с Як-141, однако почти с полной уверенностью можно утверждать, что данные, полученные от СССР, были использованы для системы вертикального взлёта и посадки F-35.

«Технически Як-141 нельзя считать предшественником F-35, но как минимум в конструкции его двигателя есть российская ДНК», — подчёркивает Ховард. F-35 был реализован в США, после того как Як-141 «умер тихой смертью» в СССР. Однако возможно, что Министерство обороны России решит продвигать программу истребителей с системой вертикального взлёта и посадки, поскольку как минимум один российский депутат призвал возродить Як-141 для «новой холодной войны», резюмирует автор Task and Purpose.