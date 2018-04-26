ZDF: проблем со свободой слова на Западе меньше не стало, даже наоборот

Ситуация со свободой слова в демократических странах Запада ухудшилась, сообщает немецкий телеканал ZDF на своём сайте. Об этом свидетельствует доклад правозащитной организации «Репортёры без границ». В нём говорится, что более чем в 70 государствах журналистам стало труднее выполнять свою работу.

В этом году доклад организации «Репортёры без границы» о состоянии свободы слова в мире отрезвляет, сообщает немецкий телеканал ZDF на своём сайте. В демократических странах Запада журналистам стало труднее выполнять свою работу, причём по самым разным причинам, поясняет автор статьи.

Это касается и европейских стран, в частности Мальты, Чехии, Словакии и Сербии. Мальта, к примеру, опустилась с 18-го на 65 место. «Тот, кто полемизирует против неудобных журналистов, участвует в травле или необоснованно подрывает доверие к СМИ, осознанно разрушает основы демократического общества», — заявила представитель «Репортёров без границ» Катья Глогер.

В первый год президентства Дональда Трампа рейтинг США снизился на две позиции — до 45 места. Глава Белого дома обвиняет СМИ во «лжи» и «предательстве». «Такие слова в своё время использовал советский диктатор Иосиф Сталин», — напоминают в правозащитной организации. Согласно докладу, ситуация со свободой слова ухудшилась более чем в 70 странах. Сирия при этом остаётся самым опасным для журналистов государством. Там представителей этой профессии убивают и берут в заложники, поясняет ZDF. Схожие обстоятельства сложились в Йемене, где жизни репортёров находятся под постоянной угрозой.

В Китае процветают цензура и слежка, говорится в докладе. Людей там арестовывают за посты в социальных сетях и сообщения в чате. Ситуация в Турции также обостряется. Ни в одной другой стране за решёткой не сидит такое количество журналистов, как здесь. Многих из них обвиняют в причастности к попытке переворота в 2016 году или в пособничестве террористам.

Россия, как и ранее, остаётся на 148 месте, продолжает ZDF. «Государственные СМИ постоянно распространяют правительственную пропаганду, в то время как независимые редакции притесняют и финансово иссушают», — написано в докладе. При этом иностранные издания и каналы клеймят «агентами». Более 40 журналистов и блогеров сидят в тюрьмах, некоторых принуждают к психиатрическому лечению, утверждает правозащитная организация.

Впрочем, в отчёте говорится и о ряде светлых моментов, например в Гамбии. С окончанием диктатуры Яйя Джамме в стране начали появляться новые частные радиовещательные станции. К тому же власти собираются проводить реформы в сфере СМИ. Германия же смогла улучшить свой рейтинг на одну позицию. Сейчас она находится на 15 месте. Впрочем, и там не обошлось без нападений, угроз и попыток запугать работников СМИ. Ярче всего эти проблемы проявились во время июльских протестов против саммита G20 в Гамбурге.

На первых местах в рейтинге стоят скандинавские страны: Норвегия на первом месте, за ней — Швеция и Нидерланды. Финны два года назад занимали первое место, а сейчас — четвёртое, заключает автор в завершение своего материала.