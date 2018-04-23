Деньги и признание: FAZ рассказала, что предложить Путину в обмен на Сирию

В обмен на мир в Сирии главе Кремля Владимиру Путину можно предложить деньги, сохранность его военных баз в Тартусе и Латакии, а также признание его внешнеполитических достижений, пишет Frankfurter Allgemeine. Но и этого ему может оказаться мало, предостерегает автор статьи Конрад Шуллер.

После ракетных ударов США, Великобритании и Франции по Сирии в Берлине сразу же заговорили о необходимости поддержания «конструктивного диалога» с Россией, пишет Frankfurter Allgemeine. Причём многие немецкие политики признают, что переговоры с Москвой — это не добровольная, а вынужденная мера, ведь без России урегулировать сирийский конфликт не получится.

«Но как это сделать?» — задаётся вопросом автор статьи Конрад Шуллер. Для этого необходимо проводить политику взаимных уступок. Понятно, что немецкие власти хотят прекращения насилия в Сирии, рассуждает журналист. Причём не только из сострадания, но и в целях преодоления миграционного кризиса. Для того чтобы Германию не накрыла ещё одна волна беженцев, а некоторые из них, возможно, даже вернулись домой, сирийский лидер Башар Асад должен уйти, поясняет издание. Но так просто от него не избавиться, ведь ему покровительствует Кремль. И в этой ситуации российский президент Владимир Путин в силах помочь, ведь он может лишить его своей поддержки и «вывести из игры».

«Но что предложить ему взамен?» — задаёт риторический вопрос автор и предлагает три варианта решения проблемы. Во-первых, можно предоставить России гарантии сохранения её баз в Тартусе и Латакии. Ведь без них у Москвы не будет выхода в Средиземное море, а весь регион станет вотчиной НАТО. На данный момент единственным гарантом их сохранности остаётся Асад. Но можно пойти навстречу Москве и позволить сирийскому президенту участвовать в переходном процессе, советует эксперт по внешней политике из парламентской фракции ХДС/ХСС Родерих Кизеветтер. Тогда у Москвы будет мотив для того, чтобы поддержать реальный мирный процесс, пояснил он.

Во-вторых, Кремлю можно предложить деньги. Дело в том, что безопасность военных баз можно гарантировать только при условии, что политическая и экономическая ситуации в Сирии будут стабильными. Но без финансовой поддержки Запада добиться этого не получится, убеждён Шуллер. Денежная помощь — это важный стимул для Москвы поддержать мирный процесс под эгидой ООН. Впрочем, Запад должен увязать инвестиции с успехами в сфере демократизации Сирии, советует Кизеветтер.

В третьих, Путину можно предложить то, чего он так хочет, продолжает издание. «Глава Кремля жаждет славы, величия — это заменитель наркотика, с помощью которого он пытается удержать свою страну в горячечном бреду, потому что не способен по-другому удовлетворить потребность россиян в скромном достатке», — пишет Шуллер. Свой авторитарный стиль управления глава Кремля оправдывает тем, что с ним Россия вновь стала великой. На примере Сирии Путин хочет доказать, что без него не получится решить ни одну из мировых проблем.

При этом кульминация в процессе восстановления былого величия страны будет достигнута тогда, когда самый крупный конкурент Запад признает незаменимость России, объясняет автор. И Германия, а также её союзники будут вынуждены дать Путину то, чего он требует, констатирует Шуллер. Но это нельзя назвать капитуляцией, утверждает один из политиков правящей коалиции, пожелавший остаться неизвестным: «Это признание реальности. Спровоцировав эту нарушающую международное право войну, Россия стала основным фактором её прекращения. Мне это не нравится, но это факт». Однако факт заключается и в том, что все эти предложения могут Путина и не впечатлить, отмечает Шуллер. Он может потребовать большего, например, признания «аннексии» Крыма, отмены санкций или ускорения строительства «Северного потока — 2».



В Берлине эту угрозу осознают. «Нам нужно внимательно следить за тем, чтобы ситуация не превратилась в густой суп», — заявил Кизеветтер. По его словам, одни вопросы нужно отделять от других. Но в России, похоже, уже давно «готовят борщ», полагает автор. Ранее сообщалось, что в ходе телефонных переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель помимо Сирии Путин обсудил с ней и реализацию газового проекта. «Сирия в обмен на газопровод по дну Балтийского моря. Возможно, Россия именно так смотрит на эту ситуацию», — заключает автор.