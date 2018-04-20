Немецкий политолог: на такой огромной территории существует несколько разных «Россий»

Существует не «одна Россия, а несколько разных Россий», заявил в интервью Lausitzer Rundschau политолог Манфред Заппер. Москва и «пара других мегаполисов» представляют собой «современную Россию», тогда как «гигантские территории за пределами технического прогресса» — это «архаичная Россия». «Неправильные оценки» Москвы делаются в Германии на самом высоком политическом уровне, а немецкие партии используют отношение к Кремлю как «внутриполитическое оружие», добавил эксперт.

«То, что мы видим в России, — это кажущаяся стабильность. При Путине мы имеем дело с новым видом автократии», — заявил в интервью Lausitzer Rundschau политолог из Германского общества исследований Восточной Европы и главный редактор журнала «Восточная Европа» Манфред Заппер. По словам эксперта, Путину «не удалось вывести страну в современность». Восприятие политики в России «крайне ограниченное», в российских СМИ «мало освещают внешнюю политику».

Во-первых, страна «традиционно изолирована»; во-вторых, при Путине плюрализм в СМИ сильно сократился, телевидение находится под «полным контролем Кремля». В России «вообще нет зрелой гражданственности», правители страны «веками подавляли её», как и в «эпоху Путина», подчеркнул Заппер. По словам политолога, «выставленная напоказ внешнеполитическая сила» России более «мнимая, чем действительная». Хотя Москва вмешивается в конфликт в Сирии, она неспособна стабилизировать страну в политическом плане.

При этом Россия — это «неотъемлемая часть Европы», и поэтому европейцам крайне необходимы компетентные знания о ней. «Нам срочно нужны кафедры в университетах и академический обмен», — отметил Заппер. В прошлые недели на самом высшем политическом уровне были сделаны «неправильные оценки» России. К тому же некоторые немецкие партии используют отношение к Кремлю в качестве «внутриполитического оружия». Например, партия «Альтернатива для Германии» ссылается на Путина, потому что ей импонирует его «антиевропейская и антинатовская риторика». Похожая ситуация сложилась с представителями левых. «В эпоху ГДР они были просоветски обучены и ведут себя соответственно», — подчеркнул Заппер.

По словам эксперта, на самом деле на «этой огромной территории существует не одна Россия, а несколько разных Россий». Есть «современная Россия» в Москве и в паре других крупных городов; и есть «архаичная Россия» — «гигантские территории за пределами технического прогресса и мобильности, которые характеризуют современную жизнь». Также есть «антисовременная Россия» маленьких и средних советских промышленных центров. В них люди «полностью зависят от государства, так как промышленность больше нежизнеспособна». «В довершение ко всему есть Северный Кавказ, который во многом не имеет с остальной Россией ничего общего», — резюмировал Заппер.