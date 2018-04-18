Левый берег Оригинал

ЛБ: украинский ролик агитирует французов не участвовать в ЧМ-2018

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Украинские активисты во Франции создали видеоролик, который призывает поклонников футбола не посещать чемпионат мира, который пройдёт в России. Как пишет «Левый берег», таким образом активисты хотели доказать свою гражданскую позицию и сказать нет проведению чемпионата мира по футболу в России.
ЛБ: украинский ролик агитирует французов не участвовать в ЧМ-2018
Reuters

Украинские активисты во Франции создали ролик, чтобы призвать поклонников футбола, которые намерены посетить чемпионат мира по футболу в России, хорошо подумать, стоит ли это делать. Как пишет «Левый берег», видеоролик, размещённый на портале YouТube, начинается с вопроса на английском языке: «Чемпионат мира по футболу — 2018 в России. Уверены ли вы, что это хорошая идея?»

«Мы знаем, насколько во всём мире любят футбол, и некоторым ценителям не так важно, где проходит чемпионат, но каждый из них должен помнить, что, посещая Россию, покупая билеты, они фактически финансируют агрессию, войны, нарушение международного права», — отметили авторы и участники ролика.

Активисты подчеркнули, что, создавая этот ролик, они хотели доказать свою гражданскую позицию и сказать нет проведению чемпионата мира по футболу в России.
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Левый берег Украина Европа
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