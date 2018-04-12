Das Erste: «сомнительными сообщениями» Трамп даёт понять, что он не заодно с Путиным

«Выпады» Дональда Трампа против Сирии и России в Twitter больше нельзя объяснить «тактикой ведения переговоров», как это было в случае с Северной Кореей, пишет Das Erste. По мнению немецкого издания, за поведением президента США стоит желание отвлечь внимание от расследования его «связей с Кремлём» и в то же время продемонстрировать, что «он не заодно с Путиным и способен быть жёстким к Москве».

В эти дни американские СМИ заговорили о «необузданном Дональде Трампе» в связи с его заявлениями в Twitter, пишет журналист Das Erste Мартин Гансльмайер. Президент США уволил своих «разумных» советников или же они сами от него ушли, а преемниками он назначил тех, кто поддерживает его мнение и не противоречит ему. «Трамп убеждён, что он станет успешнее, если будет следовать своему инстинкту, а не слушать предостережения своих советников», — отмечает автор материала.

Трамп уже и раньше писал в Twitter «сомнительные сообщения», однако последние имеют «новое качество». То, что президент и верховный главнокомандующий армии США грозит ракетными ударами другой ядерной державе через Twitter, больше нельзя объяснить «тактикой ведения переговоров», как в случае с Северной Кореей. Из-за таких угроз возникают «недоразумения, которые затем быстро обостряются до крупного конфликта», подчёркивает автор.

Американский президент действует не только безответственно, но и повторяет то, в чём он обвинял своего предшественника Обаму: заранее объявляет свои военные шаги. «Министр обороны Джеймс Мэттис был так же шокирован заявлениями своего президента, как и ведущие политики в конгрессе», — пишет Гансльмайер. Мэттис напряжённо работает над подготовкой ответного военного удара против «сирийского диктатора» в сотрудничестве с Францией, Англией и другими союзниками. Этот «удар возмездия» будет сделан, Вашингтон не сомневается в этом уже несколько дней. Однако это не означает, что в отношении Сирии имеется какая-либо стратегия: ещё неделю назад Трамп заявил о том, что американские солдаты будут выведены из Сирии.

За «выпадами» Трампа также стоит внутриполитический мотив — расследования специального прокурора Роберта Мюллера. Военный удар в Сирии может отвлечь внимание от постоянных сообщений о «связях с Россией», так как после облавы на своего адвоката Трамп опасается, что в конфискованных материалах могут обнаружиться «неприятные вещи». Президента США вновь и вновь обвиняли в том, что он слишком «уступчив» по отношению к Владимиру Путину. Сейчас опасность заключается в том, что Трамп захочет это «компенсировать», чтобы показать, что он «не заодно с Путиным и может продемонстрировать жёсткость в отношении России», резюмирует автор Das Erste.