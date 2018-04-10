Guardian: Цукерберг признает ошибки, но в обиду Facebook не даст

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг опубликовал заметки, подготовленные им для выступления на стартующих во вторник слушаниях в конгрессе США, где будет разбираться политика руководства соцсети, пишет The Guardian. Согласно тексту заметок, Цукерберг согласится с тем, что компания недостаточно тщательно следила за безопасностью пользователей и их личных данных, но подчеркнёт, что Facebook всё же сыграл в мире положительную роль.

Сооснователь и глава Facebook Марк Цукерберг, которому предстоит во вторник обратиться к американскому конгрессу, признает, что совершил «большую ошибку», не уделив должного внимания ответственности соцсети перед 2 млрд своих пользователей, но будет защищать свою компанию как «позитивную для мира силу», сообщает The Guardian. Об этом, по данным британской газеты, свидетельствуют подготовленные предпринимателем опорные заметки для его выступления, которые он опубликовал в понедельник.

Как следует из заметок, Цукерберг во многом повторит те тезисы, которые он вместе с главным операционным директором Facebook Шерил Сэндберг высказывал в ходе «извинительного турне по СМИ», начавшегося после обнародования в СМИ информации о несанкционированном доступе политтехнологической компании Cambridge Analytica к личным данным 87 млн пользователей соцсети, говорится в материале The Guardian. Как напоминает обозреватель издания, этот скандал будет одной из центральных тем предстоящих слушаний в конгрессе. Кроме того, Цукерберга ждёт «допрос с пристрастием» по поводу «применения Россией его платформы в преддверии американских выборов».

Судя по опубликованным главой Facebook заметкам, открещиваться от допущенных соцсетью оплошностей он не собирается. «Facebook — компания идеалистов и оптимистов, но теперь стало ясно, что мы не предприняли должных мер, чтобы не дать использовать наши инструменты во вред. Это касается и фейковых новостей, и иностранного вмешательства в выборы, и ксенофобских высказываний, и защиты данных пользователей и разработчиков от несанкционированного доступа. Мы недостаточно широко воспринимали свою зону ответственности, и это было большой ошибкой. Эту ошибку допустил я, и я прошу прощения», — пишет Цукерберг. Он также признаёт, что компания «слишком поздно заметила и отреагировала на российское вмешательство», и отмечает, что из-за этого контент, публикуемый страницей так называемого Агентства интернет-исследований — российской организации, по некоторым данным, пытавшейся в преддверии американских президентских выборов 2016 года манипулировать общественным мнением в США, Европе и России, — потенциально могли увидеть около 126 млн пользователей Facebook.

Между тем Цукерберг в своём обращении к конгрессу планирует не только извиняться — он также подчеркнёт, что Facebook всё же играет положительную роль в более широком политическом контексте, и пообещает предпринять дополнительные меры для защиты личной информации пользователей. «По мере того как рос Facebook, люди по всему миру получали мощный новый инструмент для сохранения связи со своими близкими, распространения своих идей и создания сообществ и предприятий. Совсем недавно мы видели движение #MeToo (интернет-движение против сексуальных домогательств. — ИноТВ) и «Марш за наши жизни» (акция в поддержку ужесточения контроля за стрелковым оружием в США. — ИноТВ), а они были как минимум отчасти организованы через Facebook. После урагана «Харви» люди собрали более 20 миллионов долларов на помощь пострадавшим. Наконец, более 70 миллионов малых предприятий, пользуясь Facebook, развиваются и создают рабочие места», — пишет глава соцсети. «Я искренне верю в то, что мы делаем. И я точно знаю: когда мы ответим на все вызовы, мы оглянемся назад и поймём, что помогать людям связываться между собой и давать им возможность высказаться — это позитивная для мира сила», — также подчёркивает он.

Часть своей речи Цукерберг посвятит мерам, которые будут приняты его компанией для предотвращения инцидентов наподобие скандала с Cambridge Analytica (как напоминает обозреватель The Guardian, компания смогла «выкачать» личные данные пользователей Facebook, распространив среди них приложение-опросник, которое собирало данные не только воспользовавшихся им людей, но и их друзей, причём без ведома последних). Среди мер, которые приводит сооснователь соцсети в своих заметках, — исключение возможности доступа сторонних компаний к личным данным пользователей Facebook без их согласия на это; прекращение доступа разработчиков к данным людей, не пользующихся их приложением более трёх месяцев; и ограничение предоставляемых приложениям данных до имени пользователя, фото его профиля и адреса его электронной почты.