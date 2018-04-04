CNN: Госдеп предложил Москве заменить высланных дипломатов

Россия может прислать замену 60 дипломатам, которые были выдворены из США. Об этом CNN сообщил представитель Государственного департамента. По словам чиновника, Вашингтон надеется, что Москва также примет новых американских дипломатов взамен высланных.

Госдепартамент подтвердил CNN, что Соединённые Штаты и Россия могут заменить высланных из стран дипломатов. В ведомстве отметили, что это стандартная практика в случаях выдворения «персон нон грата».

«Как и в случае с подобными инцидентами в прошлом, российское правительство вправе запросить аккредитацию для восполнения вакантных позиций в её дипломатической миссии. Каждый из этих запросов будет рассматриваться в индивидуальном порядке», — подчеркнул представитель Госдепа в письме телеканалу.

Чиновник добавил, что пока Москва не проинформировала Вашингтон о снижении общего числа персонала дипмиссий. Поэтому, по его словам, США ожидают, что Россия также будет готова принять новых американских дипломатов взамен высланных.

На прошлой неделе Белый дом объявил о выдворении 60 дипломатов, утверждая, что они являются сотрудниками российской разведки, и закрыл консульство Москвы в Сиэтле. Администрация Дональда Трампа настаивает, что это решение повысит безопасность США.

Помимо США, более 20 стран выдворили со своей территории российских дипломатов. Таким образом они поддержали Великобританию, которая обвиняет Кремль в отравлении бывшего агента спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери, поясняет CNN.