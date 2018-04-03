Глава МИД Испании предложил «двойной подход» в отношениях с Россией

Россия — это и стратегический партнёр, и стратегическая забота, заявил в интервью El Mundo глава МИД Испании Альфонсо Дастис. По его словам, некоторые из действий Москвы нельзя считать дружественными, а некоторые — просто недопустимы. Однако министр также отметил, что в отношениях с Россией следует быть реалистами и отдавать себе отчёт в том, что она необходима для выхода из ряда глобальных кризисов.
В отношениях с Россией необходимо быть реалистами, заявил в интервью El Mundo министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис.
«Россия — стратегический партнёр и стратегическая забота, — заявил он. — Некоторые из её действий нельзя считать дружественными. Некоторые из её действий, такие как вторжение на Украину и аннексия Крыма, недопустимы. Но нужно быть реалистами и отдавать себе отчёт в том, что Россия необходима для выхода из определённых глобальных кризисов, таких как ситуация в Сирии».
Дастис также призвал использовать в отношениях с Москвой «двойной подход».
«Нужно иметь двойной подход: реакции и осуждения — в случае неприемлемых действий, и диалога — для решения проблем, которые интересуют всех нас», — подчеркнул глава МИД Испании.
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