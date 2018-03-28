El País: в Испании поймали российско-украинского главаря киберграбителей, обворовавшего банки на миллиард

Испанская полиция арестовала в городе Аликанте главу российско-украинской группы киберграбителей, которая обманным путём получила от банков $1 млрд, сообщает El País.

По словам следователей, «гений информатики» Денис К. (женат, с высшим образованием и высоким уровнем жизни) был арестован ещё 6 марта. Подозреваемый имеет двойное гражданство — России и Украины. Как отмечается в статье, он доставил множество хлопот полиции Испании, а также других стран Европы и не только, поскольку возглавлял банду, создавшую вирус, который

атаковал главным образом российские банки.

По оценкам компании «Лаборатория Касперского», ущерб от деятельности банды составил $1 млрд, или €800 млн.

Арестованный жил в Аликанте с октября 2014 года. Как пояснил главный комиссар Отдела расследований в сфере технологий Рафаэль Перес, группа, возглавляемая Денисом К., проникала в банки, чтобы дистанционно опустошать банкоматы, изменять состояние счетов, проводя крупные транзакции, или менять баланс депозитов, открытых его преступной организацией.

После хищения чужих средств лидер менял полученные деньги на криптовалюту. Следователи считают, что ему удалось собрать 15 тыс. биткоинов. Кроме того, у него была огромная инфраструктура по майнингу биткоинов, которую Денис К. использовал для отмывания средств, полученных в результате преступной деятельности.

Банда, возглавляемая Денисом К., имела двойную структуру. С одной стороны был технический блок, в который входили он сам и ещё три человека. Все они занимались разработкой вирусов, которые массово рассылались по электронной почте под видом писем от компаний, с которыми сотрудничали банки. После того как скачивался приложенный к письму файл — обычно формата .rtf или .doc, — киберграбители получали возможность мошенническим путём получить доступ к счетам и системам банка. Это удалось провернуть с практически всеми существующими в России банками, а также с некоторыми финансовыми учреждениями Белоруссии, Казахстана, Украины и Тайваня, указывается в статье. За одну атаку преступникам удавалось получить в среднем €1,5 млн.

Другой составляющей банды были так называемые мулы. Все они были членами молдавской мафиозной группировки. Их задача состояла в том, чтобы забирать деньги из взломанных банкоматов. И хотя преступная группировка не совершала никаких мошеннических действий по отношению к испанским финансовым учреждениям, тем не менее она действовала на территории Испании. Так, в первом квартале 2017 года злоумышленники мошенническим путём сняли €0,5 млн в банкоматах, находящихся в центре Мадрида, правда, со счетов в основном российских банков.

Между тем, как отмечает El País, на данный момент Денис К. — единственный член этой преступной группы, арестованный на территории Испании.