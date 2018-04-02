WP: новый директор АНБ заставит Россию «платить по счетам»

Будущий глава АНБ и Кибернетического командования США Пол Накасоне будет противостоять «величайшей стратегической угрозе для США» — попыткам России вмешаться в американские выборы, сообщает The Washington Post. Накасоне, чья кандидатура должна вскоре получить одобрение, также будет бороться с агрессивными попытками России вмешаться в электрическую сеть и другие важнейшие объекты инфраструктуры США и, если потребуется, предоставит президенту и министру обороны страны варианты по противодействию таким угрозам.

Будущий глава АНБ и Кибернетического командования США будет противостоять «величайшей стратегической угрозе для США» — попыткам России вмешаться в американские выборы, сообщает The Washington Post.

Генерал-лейтенант Пол Накасоне, чью кандидатуру должны утвердить в этом месяце, также будет бороться с агрессивными попытками России вмешаться в электрическую сеть и другие важнейшие объекты инфраструктуры США и, если потребуется, предоставлять президенту и министру обороны страны варианты по противодействию таким провокациям.

«Россия — это наиболее значительная угроза для национальной безопасности, с которой Пол Накасоне столкнётся в Кибернетическом командовании и АНБ, — заявил бывший помощник министра обороны по вопросам кибербезопасности Эрик Розенбах. — Учитывая растущую напряжённость между США и Россией и тот факт, что Россия продолжает вмешиваться в ключевые демократические институты и вести информационные кампании, эта страна станет его главной стратегической задачей, когда он примет командование».

В ходе слушаний, как пишет американское издание, 54-летний Пол Накасоне заявил, что, когда речь идёт о российской кампании против США, «самое главное — это изменить поведение».

«Мы хотим, чтобы они расплатились по счетам», — отметил Накасоне, который в настоящее время руководит Кибернетическим командованием Сухопутных войск США.

В этом его позиция схожа с подходом покидающего пост главы АНБ и Кибернетического командования Майкла Роджерса, который утверждал, что действия США в наказание России за вмешательство в выборы в 2016 году «не изменили поведение страны».

Помимо России, АНБ и Кибернетическое командование внимательно следят за Ираном и Северной Кореей, которые стояли за многочисленными кибератаками. Как сообщает The Washington Post, коллеги Накасоне, отмечая его креативное мышление, говорят, что он хорошо подходит для такой важной задачи.

«Он умный, решительно настроенный лидер», — заявил бывший заместитель главы Кибернетического командования Кевин Маклафлин.

«Ему необходимо предложить инновационные способы защиты США в сотрудничестве с другими структурами правительства и с частным сектором, — сказал Маклафлин. — Я уверен, что Пол может это сделать».

По словам коллег, Накасоне спокоен и сдержан в отношении коллег. «Он очень терпелив и воздействует на людей посредством определённых вещей, — утверждает один из офицеров военно-воздушных сил. — Я никогда не видел, чтобы он вступал с кем-то в открытое противостояние, но он выигрывает все важнейшие битвы».