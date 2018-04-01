Бельгийский политолог: ссора России с Европой — это не холодная война

Нынешняя напряжённость в отношениях России и Запада совсем не похожа на холодную войну, уверен бельгийский политолог Танги де Вильд. Как он пояснил в интервью La Libre, это сложный момент для обеих сторон, но однажды они сядут за стол переговоров и разрешат накопившиеся проблемы.

Отношения между США, ЕС и Россией в кризисе, но они не затухли, считает бельгийский политолог Танги де Вильд. Как он пояснил в интервью La Libre, несмотря на нынешний рост напряжённости, Россия останется в своём кресле постоянного члена Совета Безопасности, где будет участвовать в разрешении международных вопросов: от проблем Ирана и Сирии до борьбы с изменением климата.



Говорить о том, что снова наступила холодная война, по его мнению, никак нельзя: «Это миф, который распространяют определённые телесериалы». Несмотря на ограничительные меры, сегодня между странами сохраняются крепкие экономические связи, и в этом большая разница между нынешней ситуацией и тем, что было во времена холодной войны. Между ЕС и Россией установилась торговая взаимозависимость: один поставляет произведённые товары, а другая — энергоресурсы.



Кроме того, нынешний кризис не идёт никому на пользу, это сложный момент для двух соперников, но однажды они всё же вернутся за стол переговоров для поиска компромисса. Пока же перевешивают те вопросы, которые вызывают раздражение, отсюда и складывается впечатление крупного кризиса, который, по мнению политолога, не сравним с тем, что бывало во времена холодной войны.



В деле Скрипаля эксперта удивляет то, что оно не разрешилось на уровне спецслужб. «Это дело поднялось до государственного уровня и сопровождается эффектными действиями, которые совершаются ещё до результатов следствия», — объясняет Танги де Вильд. По его словам, именно поэтому Россия и раскритиковала весь этот процесс, ведь никаких доказательств её причастности представлено не было.



Пусть Россия в качестве ответного жеста и решила выдворить европейских дипломатов, её цель состоит не в том, чтобы оборвать контакты, отмечает политолог. По его словам, речь идёт о том, чтобы указать на серьёзность кризиса, сократив — возможно, временно — каналы коммуникации.



Бельгия, в свою очередь, тоже выслала одного российского дипломата — больше не могла при угрозе ответных действий со стороны России, ведь в бельгийском диппредставительстве в Москве всего шесть человек. С другой стороны, премьер-министр Бельгии недавно ездил в Москву, чтобы найти способы сократить напряжённость между Россией и Европой. Хоть у него это и не получилось, но Бельгия по-прежнему к этому стремится, ведь она страдает от российских контрсанкций, утверждает политолог Танги де Вильд в интервью La Libre.