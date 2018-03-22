Аналитик CNBC: Путин и Россия никуда не денутся — США должны учиться с ними жить

Как бы ни было Америке неприятно это осознавать, но после переизбрания Владимира Путина на протяжении следующих шести лет Вашингтону придётся опять иметь с ним дело, пишет аналитик CNBC Дэниэл де Петрис. США пора прекратить «истерию» вокруг России — нужно просто признать её значимость в мире и не отказываться от диалога, считает эксперт.

Владимир Путин одержал победу на президентских выборах, которые «завершились, так и не начавшись». Действительно, российскому лидеру не потребовалось проводить избирательную кампанию, агитировать и беспокоиться о возможном поражении, пишет в своей статье аналитик CNBC Дэниэл де Петрис.

Конечно, для США ещё одни шесть лет, что Путин проведёт в Кремле, «не самое благоприятное развитие событий». Двусторонние отношения между Россией и Америкой существенно ухудшились, страны придерживаются диаметрально противоположных взглядов на многие международные конфликты и вопросы, начиная от гражданской войны в Сирии и украинского кризиса и заканчивая будущим НАТО. Стоит только подумать, что Москва и Вашингтон пришли хоть к какому-то согласию, как их отношения портятся ещё сильнее.

«Печальная правда, однако, заключается в том, что США не могут позволить себе роскошь просто взять и пожелать, чтобы Россия исчезла», — настаивает автор. А при этом в Вашингтоне процветают «антироссийские настроения» — по большей части из-за «кампании Москвы в рамках информационной войны» в период выборов в США в 2016 году, а также из-за «одержимости Путина идеей вернуть своей стране статус великой державы».

Впрочем, Москва питает к Вашингтону «взаимные чувства». Смены режимов на Ближнем Востоке и непрекращающееся расширение НАТО убедили «окружение Путина», что США стремятся «унизить и ослабить» Россию.

Сегодня, каким бы странным и сложным это ни казалось в сложившемся политическом климате, переизбрание Владимира Путина может дать шанс администрации Дональда Трампа понять, есть ли хоть какие-то возможности для диалога и сотрудничества между двумя странами. Да, сейчас всё плохо, но тогда в перспективе есть лишь две опции: «улучшать отношения между ядерными мировыми сверхдержавами» или продолжать ухудшение.

Несомненно, работать над улучшением будет очень сложно, но это не значит, что не стоит пытаться, полагает Дэниэл де Петрис. Если бы на протяжении всей своей истории США не шли на диалог со всеми странами-соперницами, то мировые конфликты длились бы намного дольше и унесли бы с собой намного больше человеческих жизней, а президенты вроде Ричарда Никсона и Рональда Рейгана «не сумели бы расколоть коммунистический блок».

Но складывается такое впечатление, что действующие главы американских внешнеполитических ведомств неспособны пойти дальше риторики о «новой холодной войне», которая сулит Москве и Вашингтону неминуемое столкновение в будущем, поэтому США должны победить Россию до того, как она победит Америку. Но в реальности, по мнению аналитика, всё намного сложнее.

Хотя Россия остаётся могущественной ядерной державой, по сути, сегодня она лишь играет роль «провокатора». Вся истерия вокруг Путина и его страны мешает Америке увидеть, «насколько уязвима Москва с точки зрения демографии и экономики». С другой стороны, Россия — не какая-нибудь «второстепенная страна». Несмотря на все её проблемы, Москву нельзя просто взять и списать со счетов на мировой арене с её военной мощью и уникальным геостратегическим положением, при котором она граничит и с Европой, и с Корейским полуостровом, и с Ближним Востоком и становится важным участником во всех событиях, происходящих в этих регионах.

Вашингтон не должен церемониться с Москвой, когда напрямую задеты интересы его национальной обороны, — в таком случае нужен жёсткий и безапелляционный ответ. Однако когда открывается возможность для диалога, её нельзя бездумно отвергать.

«Нам придётся жить бок о бок с русскими, нравится нам это или нет». Поэтому, как бы сильно США и их европейские партнёры ни «презирали Путина лично», выбор — работать с ним или нет — нужно строить на тщательной оценке общих интересов, уверен эксперт.