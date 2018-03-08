Die Welt: допуск российских паралимпийцев вызвал в Германии волну негодования

В Германии крайне негативно отреагировали на решение МПК допустить российских паралимпийцев до участия в Олимпиаде-2018, сообщает Die Welt. По словам немецкой чемпионки по спортивной стрельбе Мануэли Шмермунд, комитет превращает антидопинговую борьбу в «абсурд».
Несмотря на допинговые нарушения, российских паралимпийцев пустили на Игры в Пхёнчхане, сообщает Die Welt. Это известие вызвало в Германии волну негодования. От лица немецких атлетов высказалась чемпионка по спортивной стрельбе Мануэля Шмермунд. Она раскритиковала Международный олимпийский комитет (МОК), а также Паралимпийский комитет (МПК) за то, что они позволили 30 российским спортсменам принять участие в Паралимпиаде-2018.
«Я испытываю неописуемую смесь эмоций из злости, печали, растерянности, стыда и беспомощности», — заявила она, напомнив, что два года назад МПК дисквалифицировал всю российскую сборную из-за наличия в стране «государственной допинговой системы». Видимо, сейчас организации «не хватает яиц», предположила она. «Своими действиями МОК и, к сожалению, МПК превращают всю антидопинговую борьбу в абсурд», — поделилась своим мнением Шмермунд.
Президент Паралимпийского комитета Германии Фридхельм Юлиус Бойхер «покраснел от гнева»: «Когда я вижу, что из четырёх допинговых нарушений на Олимпиаде два совершила Россия, я могу только сказать: сильнее пощёчины быть не может». У него вызывает недоумение то, что МОК рассматривает оба случая как индивидуальные.
Бойхер также не понимает, почему МОК восстановил в правах Олимпийский комитет России. Он напомнил, что Москва до сих пор не признала своёй вины. Спортивный чиновник видит в этом «грубейшее нарушение международных правил». Руководитель спортивной делегации из Германии Карл Куаде добавил, что «в России так и не сформировалась устойчивая антидопинговая система, не говоря уже об изменении ментальности в вопросах допинга».
Шестикратная победительница Паралимпийских игр Андреа Эскау, напротив, приветствует решение МПК: «Я понимаю тех спортсменов, которые радуются их (российских спортсменов. — ИноТВ) отсутствию, ведь благодаря этому повышаются их шансы на победу и медали. И я понимаю функционеров, которые требуют дисквалификации российских атлетов из-за допинговых нарушений. Но я лично знаю этих спортсменов, самих людей и их лица».
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