BBC: российских паралимпийцев в Пхёнчхане лишат флага и гимна

Международный паралимпийский комитет запретил российским спортсменам выступать на зимних Играх в Пхёнчхане под национальным флагом. Паралимпийцы, отвечающие «строгим критериям», смогут участвовать в соревнованиях только в нейтральном статусе, передаёт BBC. Также введён официальный запрет на российские гимн и флаг, сообщает телеканал.
Международный паралимпийский комитет (МПК) запретил российским паралимпийцам выступать на зимних Играх в Пхёнчхане под национальным флагом. Они смогут принять участие в соревнованиях только в нейтральном статусе, пишет BBC. Спортсменов оденут в униформу МПК, на церемониях награждений будет звучат гимн не России, а этой организации. Также любые российские флаги поблизости от мест соревнований подпадают под официальный запрет.
Британское издание отмечает, что в августе 2016 года вскрылись подробности о «финансируемой государством допинговой программе». После этого Россию отстранили от всех паралимпийских турниров.
По словам представителей МПК, уже сегодня в антидопинговой системе страны наблюдается «другая картина». «Хотя ПКР (Паралимпийский комитет России.— ИноТВ) остаётся отстранённым, в России добились заметного прогресса, и мы должны это признать», — заявил председатель международной организации Эндрю Парсонс.
В МПК ожидают, что 30—35 нейтральных спортсменов из России, отвечающие «строгим критериям», смогут участвовать в пяти из шести запланированных состязаний. Однако паралимпийская хоккейная сборная не будет выступать на Играх, потому что страна «упустила возможность попасть на квалификационные турниры», подчёркивается в статье.
Несколькими днями ранее 169 российских спортсменов получили аналогичные приглашения от Международного олимпийского комитета. Им также придётся выступать в Южной Корее под нейтральным флагом, напоминает BBC.
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