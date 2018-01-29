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BBC: российских паралимпийцев в Пхёнчхане лишат флага и гимна

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Международный паралимпийский комитет запретил российским спортсменам выступать на зимних Играх в Пхёнчхане под национальным флагом. Паралимпийцы, отвечающие «строгим критериям», смогут участвовать в соревнованиях только в нейтральном статусе, передаёт BBC. Также введён официальный запрет на российские гимн и флаг, сообщает телеканал.
BBC: российских паралимпийцев в Пхёнчхане лишат флага и гимна
Reuters

Международный паралимпийский комитет (МПК) запретил российским паралимпийцам выступать на зимних Играх в Пхёнчхане под национальным флагом. Они смогут принять участие в соревнованиях только в нейтральном статусе, пишет BBC. Спортсменов оденут в униформу МПК, на церемониях награждений будет звучат гимн не России, а этой организации. Также любые российские флаги поблизости от мест соревнований подпадают под официальный запрет. 

Британское издание отмечает, что в августе 2016 года вскрылись подробности о «финансируемой государством допинговой программе». После этого Россию отстранили от всех паралимпийских турниров.
 
По словам представителей МПК, уже сегодня в антидопинговой системе страны наблюдается «другая картина». «Хотя ПКР (Паралимпийский комитет России.  ИноТВ) остаётся отстранённым, в России добились заметного прогресса, и мы должны это признать»,  заявил председатель международной организации Эндрю Парсонс.
 
В МПК ожидают, что 3035 нейтральных спортсменов из России, отвечающие «строгим критериям», смогут участвовать в пяти из шести запланированных состязаний. Однако паралимпийская хоккейная сборная не будет выступать на Играх, потому что страна «упустила возможность попасть на квалификационные турниры», подчёркивается в статье.
 
Несколькими днями ранее 169 российских спортсменов получили аналогичные приглашения от Международного олимпийского комитета. Им также придётся выступать в Южной Корее под нейтральным флагом, напоминает BBC.
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источник
BBC Великобритания Европа
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допинг Олимпийские игры Паралимпийские игры Россия Южная Корея
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