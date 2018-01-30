ZDF заподозрил паралимпийский комитет в тайной сделке с Россией

Международный паралимпийский комитет, как и его олимпийский аналог, разрешил спортсменам из России выступать в качестве нейтральных спортсменов. Обе структуры можно заподозрить в том, что они пошли на сделку: наказать Россию, но не слишком жёстко, чтобы не возникло угрозы бойкота, полагает немецкий телеканал ZDF.

Четыре года назад в Сочи российские спортсмены-паралимпийцы лидировали с большим отрывом — успехи, достигнутые благодаря организованному на государственном уровне допингу. Наказание — дисквалификация в 2016 году. Теперь Международный паралимпийский комитет (МПК) отклонился от этого бескомпромиссного курса.

ЭНДРЮ ПАРСОНС, президент МПК: МПК разрешит отдельно избранным российским спортсменам при чётко определённых условиях принять участие в Паралимпийских играх в качестве нейтральных атлетов-паралимпийцев.

МПК видит большой прогресс в работе Российского паралимпийского комитета. Это вызывает у Немецкого спортивного союза инвалидов острое непонимание.

ФРИДХЕЛЬМ ЮЛИУС БОЙХЕР, глава Немецкого спортивного союза инвалидов: К сожалению, МПК сейчас поддался какому-то давлению. Старт атлетов из России после нарушений в Сочи, с нашей точки зрения, — удар в лицо для чистых спортсменов и не участвующих в махинациях спортивных структур.

30 российских атлетов должны принять участие в Паралимпиаде. В Сочи их было 69. Как в случае МПК, так и в отношении решения МОК напрашивается подозрение в том, что они пошли на сделку: наказать Россию, но не слишком жёстко — чтобы не было угрозы бойкота. МОК пригласил в Пхёнчхан 169 российских спортсменов. 111 атлетов, напротив, были отстранены — как, например, Виктор Ан, шестикратный олимпийский чемпион в шорт-треке, который требует от МОК назвать причины его недопуска.

ВИКТОР АН, шестикратный олимпийский чемпион в шорт-треке: Я до сих пор не знаю почему. Конечно, я немного успокоился, но хотелось бы знать, почему меня не пригласили. Но МОК просто ничего не делает.

Российский вопрос был и остаётся неповторимой дилеммой для спортивных объединений, для атлетов, для всего олимпийского и паралимпийского спорта.

Дата выхода в эфир 30 января 2018 года.