Los Angeles Times Оригинал

LAT: Россия отправит на Олимпиаду самый маленький состав за более чем 10 лет

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МОК допустил до участия в Олимпиаде-2018 169 российских спортсменов, сообщает Los Angeles Times. Как отмечает издание, таким образом Россия отправит на Игры самую маленькую за более чем 10 лет олимпийскую сборную.
LAT: Россия отправит на Олимпиаду самый маленький состав за более чем 10 лет
Reuters

Международный олимпийский комитет допустил 169 российских спортсменов к участию в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане, сообщает Los Angeles Times. Комиссия МОК выбрала их из 389 «кандидатов». Как результат, Россия будет участвовать в Играх самым маленьким за более чем 10 лет составом.

В итоговом списке не оказалось ряда ведущих спортсменов, в том числе шорт-трекиста Виктора Ана, указывается в статье.
 
При этом «Олимпийские атлеты из России» будут участвовать в предстоящих соревнованиях под олимпийским флагом и носить нейтральную униформу.
 
Россию, как напоминает Los Angeles Times, отстранили от Игр в ответ на масштабный допинговый скандал с участием спортсменов, тренеров и чиновников. В ходе ряда расследований выяснилось, что сотрудники российских лабораторий осуществляли манипуляции с образцами анализов, пытаясь не допустить того, чтобы российские спортсмены провалили допинг-тесты, говорится в статье. 
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Los Angeles Times США Северная Америка
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