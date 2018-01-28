LAT: Россия отправит на Олимпиаду самый маленький состав за более чем 10 лет

МОК допустил до участия в Олимпиаде-2018 169 российских спортсменов, сообщает Los Angeles Times. Как отмечает издание, таким образом Россия отправит на Игры самую маленькую за более чем 10 лет олимпийскую сборную.

Международный олимпийский комитет допустил 169 российских спортсменов к участию в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане, сообщает Los Angeles Times. Комиссия МОК выбрала их из 389 «кандидатов». Как результат, Россия будет участвовать в Играх самым маленьким за более чем 10 лет составом.

В итоговом списке не оказалось ряда ведущих спортсменов, в том числе шорт-трекиста Виктора Ана, указывается в статье.

При этом «Олимпийские атлеты из России» будут участвовать в предстоящих соревнованиях под олимпийским флагом и носить нейтральную униформу.

Россию, как напоминает Los Angeles Times, отстранили от Игр в ответ на масштабный допинговый скандал с участием спортсменов, тренеров и чиновников. В ходе ряда расследований выяснилось, что сотрудники российских лабораторий осуществляли манипуляции с образцами анализов, пытаясь не допустить того, чтобы российские спортсмены провалили допинг-тесты, говорится в статье.