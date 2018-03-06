Климкин: Украина будет добиваться права свободно торговать с Америкой

Павел Климкин заявил, что Украина будет добиваться введения зоны свободной торговли с США. Как передаёт «Украинская правда», глава украинского внешнеполитического ведомства отметил, что Киев уверен в чрезвычайном потенциале для развития торгово-экономического сотрудничества с Вашингтоном.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина будет добиваться введения зоны свободной торговли с США. Как пишет «Украинская правда», об этом дипломат заявил в Киеве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Финляндии Тимо Сойни.
Климкина спросили, рассматривает ли Украина возможность введения зеркальных мер, учитывая заявление президента США Дональда Трампа о введении пошлины на ввоз в США алюминия и стали. Министр отметил, что в мире вопрос о таком намерении США активно обсуждается.
«Для нас это не сюрприз, поскольку мы понимаем, что администрация Соединённых Штатов изучала этот вопрос достаточно долгое время. Мы настроены на максимально конструктивный диалог с администрацией и ведём его в контексте украинского экспорта», — заявил он.
«Мы уверены в чрезвычайном потенциале для развития нашего торгово-экономического сотрудничества, и одно из предложений, которое звучит в этом смысле, — это введение зоны свободной торговли с Соединёнными Штатами, поскольку сейчас у нас она есть с Канадой. Возникает логичный вопрос: а почему не с Соединёнными Штатами?» — отметил Климкин.
«И это один из вопросов, который мы будем стараться очень подробно обсуждать в рамках нашей комиссии по стратегическому партнёрству, причем и на уровне подгрупп, и на политическом уровне», — сказал глава МИД Украины.
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