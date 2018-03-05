Spiegel: безыдейность немецкой правящей коалиции ведёт Германию к политическому кризису

Новое коалиционное правительство Германии во главе с социал-демократами показывает «идейный вакуум» и нежелание решать наболевшие социально-политические вопросы, пишет Der Spiegel. Немецкой политике угрожает двойная опасность: «нелиберальная демократия» и «демократический либерализм», и в их наступлении виноваты в первую очередь ЕС и такие структуры, как МВФ, подчёркивает издание.
В сформированной в Германии правительственной коалиции царит «идейный вакуум», который выражается в нежелании говорить о решениях проблем глобализации, финансов, роста неравенства и цифрового капитализма, пишет журналист Der Spiegel Георг Диц. За все годы у власти Социал-демократическая партия Германии не смогла решить вопрос реформы «Гарц-4», что было воспринято многими избирателями как предательство. Также она не смогла найти подхода к проблеме экс-канцлера Шрёдера, который «производит впечатление человека, купленного авторитарным российским капиталистом Владимиром Путиным», отмечает Диц.
Таким образом, коалиция ХДС/ХСС и СДПГ подтверждает точку зрения о том, что «в политике всё то же самое, и всё — заговор», и что единственный способ изменить правительство — это голосовать за популистов. В этом заключается «шизофрения современного политического кризиса», которая напоминает тактический тупик социал-демократов в начале 1930-х годов, подчёркивает автор материала.
В настоящее время демократия во всём мире подвержена двойной опасности. Одна исходит изнутри в форме «нелиберальной демократии», которая царит, к примеру, в Турции, в России или в определённой степени в США и к которой стремится «Альтернатива для Германии». Вторая исходит извне в виде «недемократического либерализма», который демонстрируют ЕС и такие институты, как МВФ. «Выхолащивание демократии уже давно произошло благодаря Евросоюзу. Демократии сегодня умирают не неожиданно, например, посредством переворота, а медленно и на глазах у всех, но при этом странным образом невидимо», — резюмирует автор Der Spiegel.
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