Sky: «долечился» — британскую велозвезду уличили в приёме допинга под видом лекарств

По итогам проверки члены специального комитета британского парламента пришли к выводу, что, несмотря на терапевтическое исключение, позволяющее спортсменам принимать запрещённые препараты, велогонщик Брэдли Уиггинс намеренно использовал допинг не для лечения, а для улучшения показателей. Сам Уиггинс возмущён обвинениями и всё решительно отрицает, сообщает Sky News.

Звезда британского велосипедного спорта сэр Брэдли Уиггинс и его бывшая команда Team Sky оказались в центре допингового скандала. В результате двухлетнего расследования члены комитета британского парламента по информационным технологиям, культуре, СМИ и спорту пришли в своём докладе к выводу, что велосипедист «пересёк этическую черту», злоупотребляя терапевтическим исключением и принимая запрещённые препараты не для лечения, а для улучшения своих показателей перед победной для него гонкой «Тур де Франс» в 2012 году, пишет Sky News на своём сайте.

Как сообщается, информация о том, что перед крупными соревнованиями Уиггинс лечил аллергическое заболевание с помощью запрещённого вещества триамцинолон, стала известна в 2016 году, когда «российские хакеры» взломали базу данных Всемирного антидопингового агентства (WADA). Однако спортсмен получил терапевтическое исключение, благодаря которому он имел право принимать препарат перед «Тур де Франс» в 2011 и 2012 годах, а также перед «Джиро д'Италия» в 2013-м.

Тем не менее составители доклада, обвинившие команду, в которой состоит Уиггинс, в «проблемах управления» и неполных медицинских записях велосипедистов, утверждают: «Мы считаем, что этот сильный кортикостероид использовался в целях подготовки Брэдли Уиггинса к «Тур де Франс», а также, возможно, других велогонщиков, поддерживающих его». С помощью препарата спортсмены могли достичь идеальной пропорции в соотношении силы и веса тела перед соревнованиями, полагают парламентарии.

Сам Уиггинс так прокомментировал содержимое доклада: «По-моему, очень печально, что можно сделать подобные заявления, — когда людей обвиняют в том, чего они никогда не делали, но при этом это преподносится как факт. Я категорически отрицаю заявление о том, что любые препараты принимались без медицинской необходимости. Надеюсь, что в ближайшие дни у меня будет возможность высказаться и представить свою точку зрения».

Представители Team Sky тоже отрицают все подозрения в злоупотреблении запрещёнными веществами. «Мы удивлены и разочарованы, что комитет решил представить своё анонимное и потенциально злонамеренное утверждение таким образом, не предоставив никаких доказательств и не дав нам возможности ответить», — заявила команда.

Sky News подчёркивает, что триамцинолон применяется для лечения тяжёлых случаев аллергии и астмы, однако также способствует снижению веса и скорейшему восстановлению мышц после тренировок.