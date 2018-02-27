CNN: российских спортсменов встретили как героев

Российские спортсмены вернулись из Южной Кореи в Россию после завершения Олимпийских игр 2018 года, передаёт CNN. Телеканал отмечает, что дома спортсменов встретили как героев, несмотря на допинговый скандал и запрет на российский гимн и флаг.

Российских спортсменов встретили дома после их возвращения с зимних Олимпийских игр и после того, как в воскресенье они совершили подвиг, выиграв золото Олимпиады.

Тем временем президент МОК Томас Бах отрицает, что зимняя Олимпиада в Пхёнчхане была испорчена российским допинговым скандалом. 168 российских спортсменов отправились соревноваться на Олимпиаде под нейтральным флагом, поскольку национальный олимпийский комитет страны был отстранён за массовое использование допинга. Однако допинговые пробы двух спортсменов оказались положительными. Церемония закрытия прошла без флага России после того, как Международный олимпийский комитет проголосовал за продление отстранения ОКР (Олимпийский комитет России. — ИноТВ) за допинг.

Тем не менее последний день Олимпиады стал триумфальным для России потому, что мужская сборная страны по хоккею одержала победу над сборной Германии в финале турнира. И хотя исполнение гимна России было запрещено, спортсмены вместе с болельщиками перекричали олимпийский гимн после этой громкой победы.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 27 февраля 2018 года.