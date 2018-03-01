Sky News: МОК зря восстановил в правах «нераскаявшуюся» Россию

Восстановив членство России, МОК дискредитировал себя, считает ведущий Sky News Доминик Вагхорн. На его взгляд, страна, которая использовала всю свою мощь для «подрыва принципов честной игры», не имела права вновь стать «нормальной олимпийской страной».

ДОМИНИК ВАГХОРН, ведущий Sky News: Два положительных допинг-теста на последней зимней Олимпиаде, систематическое поддерживаемое государством применение допинга в промышленных масштабах на предыдущих Играх. Тем не менее сегодня Международный олимпийский комитет восстановил членство России. Вашему вниманию моё мнение о том, как Россия жульничала, пыталась это скрыть и теперь полностью вышла сухой из воды.

Если Олимпиада не ограничивается медалями, то, несомненно, она включает в себя принципы честной игры и справедливых соревнований. Если это так, то Международный олимпийский комитет только что полностью утратил репутацию движения и управляющего органа. Он восстановил в правах страну, которая использовала всю свою мощь, чтобы подорвать эти бережно хранимые принципы, и не выразила никакого сожаления за свои поступки.

Просто вспомните: Россия удостоилась привилегии провести зимние Игры в Сочи. Она отнеслась к этой привилегии с абсолютным презрением. Федеральная служба безопасности, преемница КГБ, получила приказ начать беспрецедентную мошенническую операцию, поддерживаемую государством. Оперативники тайно проникли в здание антидопинговой лаборатории и через дыру в стене поменяли анализы мочи российских спортсменов на чистые образцы.

«Операция прикрытия, которая из неконтролируемого хаоса постепенно превратилась в институциональный, дисциплинированный заговор по завоеванию медалей», — заявил юрист Ричард Макларен, который вёл официальное расследование. В период с 2011 по 2015 год более одной тысячи российских спортсменов получали преимущества благодаря обнаруженной в докладе (Макларена. — ИноТВ) операции. То есть тысяча спортсменов из других стран лишились заслуженных наград. Тысяча!

И как олимпийское руководство наказало за это Россию? Несмотря ни на что, они приняли участие в Олимпиаде, как вы могли заметить. И всё в итоге свелось к абсурдному компромиссу. Во время открытия команде запретили нести национальный флаг, но фанаты увлечённо размахивали им на каждом соревновании.

Спортсменам разрешили участвовать — если в теории они были признаны чистыми — не в качестве российской олимпийской сборной, как вы понимаете, а как олимпийским атлетам из России. Это отличие, разумеется, никого не одурачило.

И даже после этого из четырёх спортсменов, которые провалили допинг-тест на Играх, двое оказались россиянами. И мучают ли россиян угрызения совести? Нет, не особо. Они даже не признали, что вели себя неправильно. Если бы у россиян была хотя бы толика раскаяния, то они перестали бы преследовать человека, который донёс о поддерживаемом государством заговоре с целью похитить медали у других честных спортсменов.

Учитывая всё вышесказанное, Россия, без сомнения, не могла вновь получить позволение стать нормальной олимпийской страной. Но, я боюсь, она его получила. Как сказал один из обозревателей: «Допускать Россию до летних Игр 2020-го в Токио — всё равно что позволять лисе вернуться в курятник, где она уже съела добрую часть кур». И тем не менее именно это сейчас происходит.

Дата выхода в эфир 01 марта 2018 года.