Daily Mail недоумевает: допинг нашли, но Россию в МОК вернули

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15:09 Источник сообщил о падении мойщика окон с 30-го этажа небоскрёба Москва-Сити В российской столице мойщик окон погиб в результате падения с 30-го этажа небоскрёба «Око» делового центра Москва-Сити. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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15:07 СМИ: Переговоры между «Миланом» и Игуаином сорвались Руководство «Милана» не смогло договориться о переходе с форвардом туринского «Ювентуса» Гонсало Игуаином.

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