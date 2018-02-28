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Daily Mail недоумевает: допинг нашли, но Россию в МОК вернули

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Несмотря на допинговые нарушения, выявленные в ходе зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане, МОК снял санкции с России, сообщает Daily Mail. Это означает, что теперь российский олимпийский комитет полностью восстановлен в своих правах, отмечает британское издание.
Daily Mail недоумевает: допинг нашли, но Россию в МОК вернули
Reuters

Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил членство России в олимпийском движении через три дня после окончания Игр в Пхёнчхане, сообщает Daily Mail. При этом два из 160 атлетов, выступавших на соревнованиях в Южной Корее, были уличены в употреблении допинга, отмечает британское издание.

Бронзовой медали лишилась пара кёрлингистов Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий. Также в крови бобслеистки Надежды Сергеевой обнаружили запрещённые вещества.

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявил, что отмена санкций связана с окончанием допинг-тестов. По его словам, МОК подтвердил, что все остальные спортсмены чисты.

«Это означает, что ОКР, как и любой другой национальный олимпийский комитет, может снова пользоваться всеми правами и выполнять все обязанности в соответствии с Олимпийской хартией», — написал в официальном обращении директор департамента МОК по взаимодействию с национальными олимпийскими комитетами Пере Миро.

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источник
Daily Mail Великобритания Европа
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допинг МОК Олимпийские игры Россия Южная Корея
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