RTL: Лондон и Вашингтон обвинили Россию в гуманитарной катастрофе в Сирии

Во время своего телефонного разговора Тереза Мэй и Дональд Трамп пришли к выводу, что в сирийском районе Восточная Гута сложилась обстановка гуманитарной катастрофы. И, по мнению лидеров, виноват в этом сирийский режим, который проводит наступление на мятежников, обосновавшихся в регионе, а также Россия, которая поддерживает Башара Асада, пишет RTL.

Район Восточная Гута в Сирии остаётся последним оплотом сопротивления Башару Асаду, пишет RTL. Поэтому, по словам издания, он подвергается массированным бомбардировкам, а те 400 тыс. гражданского населения, что там остались, пребывают в состоянии гуманитарного кризиса.

Именно эту тему обсудили лидеры США и Великобритании во время своего телефонного разговора. Дональд Трамп и Тереза Мэй сошлись во мнении, что «это гуманитарная катастрофа и что главную ответственность за мучительные страдания людей несёт на себе сирийский режим и Россия как главная его опора».

Президент Франции, в свою очередь, призвал главу Ирана Хасана Роухани оказать давление на Асада, чтобы тот прекратил наступление на этот оплот мятежников. Тем временем, в соответствии с резолюцией ООН, в Сирии должно было установиться временное перемирие, напоминает RTL.