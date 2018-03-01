Аналитик Fox News: от химического оружия Сирию избавит ракетный удар

По данным ООН, КНДР поставила в Сирию 50 тонн материалов, которые могут быть использованы для строительства завода по производству химического оружия, передаёт Fox News. Военный аналитик телеканала генерал Джек Кин предположил, что США необходимо применить крылатые ракеты против этого объекта.

Согласно докладу ООН, Северная Корея поставила в Сирию 50 тонн материалов, которые могут быть использованы для строительства объекта по производству химического оружия. Это именно то, чего мы опасались. С нами на связи военный аналитик Fox News генерал Джек Кин. Генерал, боже мой! Я хочу сказать, ведь это именно то, о чём вы, ребята, переживаете. Ведь у них появится ядерный потенциал, который даже может покинуть пределы Северной Кореи.

ДЖЕК КИН, военный аналитик Fox News: Вы совершенно правы. Очевидно, в отношении Северной Кореи у нас существовало одно опасение — межконтинентальные ракеты, нацеленные на Соединённые Штаты. Но второе опасение связано с распространением оружия, потому что они (северокорейцы. — ИноТВ) постоянно распространяли оружие, и они вскоре будут поставлять миниатюрное ядерное оружие не только Ирану, с которым они очень схожи, но и «Аль-Каиде»*, ИГ**. Любому, кто предложит деньги, они продадут оружие. И в этом вся суть Северной Кореи.

Что касается производственных объектов, которые сирийцы попытаются организовать. Они уже пытались создать их с помощью Северной Кореи. И очевидно, что мы должны покончить с этой штукой, прежде чем она начнёт работать.

Как нам это сделать?

ДЖЕК КИН: Нанести по ней удар. Использовать крылатые ракеты. Это цель, которую очень легко устранить. Она не представляет никакой угрозы для пилотов американских истребителей. Это очень лёгкая мишень.

Мы знаем, где именно в Сирии она находится?

ДЖЕК КИН: Да, несомненно.

Тогда чего же мы ждём?

ДЖЕК КИН: Понимаете, существуют другие, более крупные проблемы. Если он (Башар Асад. — ИноТВ) собирается использовать химическое оружие, как в 2017 году, то мы ответим. Если он решит это повторить, то цена должна быть гораздо выше. Возможно, в результате у президента появятся какие-то иные варианты. Поживём — увидим, как всё выйдет.

И что происходит с Путиным и Россией в этом деле?

ДЖЕК КИН: Нашей аудитории необходимо понять, что творится здесь на самом деле, Триш. Иранцы и русские успешно поддержали режим Асада. Фактически они победили в этом деле. Сирийская умеренная оппозиция, США и арабы-сунниты проиграли.

Их высокомерие и уверенность буквально бросаются в глаза. Вот почему батальон российских наёмников при поддержке танков и артиллерии атаковал возглавляемую США базу 7 февраля. Это беспрецедентный случай. Вот почему они посягают на территорию Израиля и хотят создать ракетные базы для нанесения удара по Израилю. Именно этого добиваются иранцы.

Теперь у них политический и военный союз с русскими. Это заслуживает особого внимания. И нам необходимо начинать приходить в себя и дать отпор.

Согласна. Я согласна. В нашем мире существует множество проблем. И я надеюсь, их удастся решить, генерал. Я знаю, мы все очень ценим ваш совет. Спасибо.

Дата выхода в эфир 28 февраля 2018 года.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.





**«Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховногосуда РФ от 29.12.2014.

