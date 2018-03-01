Daily Mail: перепалка Жириновского и Собчак демонстрирует прискорбный уровень предвыборных дебатов в России

36-летняя Ксения Собчак — единственная женщина, которая пытается составить Владимиру Путину конкуренцию в борьбе за пост главы государства, — во время дебатов на телевидении плеснула водой в одного из своих соперников, сообщает Daily Mail. Таким образом телеведущая, которая в своё время позировала для ряда мужских журналов, отреагировала на оскорбление со стороны «бывалого ультранационалиста Безумного Влада — Владимира Жириновского», говорится в статье.

В определённый момент теледебатов 71-летний лидер ЛДПР позволил себе оскорбительное высказывание по отношению к Собчак, в ответ она возмутилась: «Ну вы как со мной разговариваете, а?»

Чуть позже Жириновский назвал свою оппонентку «тупой», на что та отреагировала, плеснув в него водой из стакана.

Другие кандидаты на пост президента России даже не могли вставить своё слово в эти дебаты, переросшие в базарную склоку.

«Эта причудливая перепалка демонстрирует прискорбный уровень дебатов на выборах с единственным победителем — Владимиром Путиным», — пишет Daily Mail.

Сама Собчак заявляет, что хочет добиться ухода Путина из Кремля, однако при этом признаёт, что он с лёгкостью добьётся очередного шестилетнего срока на посту президента России.

В статье отмечается, что телеведущая знает Владимира Путина с детских лет, поскольку она дочка его «политического наставника» — покойного Анатолия Собчака, бывшего мэра Санкт-Петербурга. Некоторые даже называют её крестницей Путина, однако она сама это отрицает.