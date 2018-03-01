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Daily Mail: перепалка Жириновского и Собчак демонстрирует прискорбный уровень предвыборных дебатов в России

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В ходе недавних политических дебатов в России между двумя кандидатами на пост главы государства — Ксенией Собчак и Владимиром Жириновским — произошла перебранка, сообщает Daily Mail. В ответ на оскорбление в свой адрес Собчак плеснула в лидера ЛДПР водой. Эта причудливая перепалка демонстрирует «прискорбный уровень дебатов на выборах с единственным победителем — Владимиром Путиным», говорится в статье.
Daily Mail: перепалка Жириновского и Собчак демонстрирует прискорбный уровень предвыборных дебатов в России
YouTube/«Россия 24»
36-летняя Ксения Собчак — единственная женщина, которая пытается составить Владимиру Путину конкуренцию в борьбе за пост главы государства, — во время дебатов на телевидении плеснула водой в одного из своих соперников, сообщает Daily Mail. Таким образом телеведущая, которая в своё время позировала для ряда мужских журналов, отреагировала на оскорбление со стороны «бывалого ультранационалиста Безумного Влада — Владимира Жириновского», говорится в статье.
 
В определённый момент теледебатов 71-летний лидер ЛДПР позволил себе оскорбительное высказывание по отношению к Собчак, в ответ она возмутилась: «Ну вы как со мной разговариваете, а?»
 
Чуть позже Жириновский назвал свою оппонентку «тупой», на что та отреагировала, плеснув в него водой из стакана.
 
Другие кандидаты на пост президента России даже не могли вставить своё слово в эти дебаты, переросшие в базарную склоку.
 
«Эта причудливая перепалка демонстрирует прискорбный уровень дебатов на выборах с единственным победителем — Владимиром Путиным», — пишет Daily Mail.
 
Сама Собчак заявляет, что хочет добиться ухода Путина из Кремля, однако при этом признаёт, что он с лёгкостью добьётся очередного шестилетнего срока на посту президента России.
 
В статье отмечается, что телеведущая знает Владимира Путина с детских лет, поскольку она дочка его «политического наставника» — покойного Анатолия Собчака, бывшего мэра Санкт-Петербурга. Некоторые даже называют её крестницей Путина, однако она сама это отрицает.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
Daily Mail Великобритания Европа
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